JAKARTA - Di hari ulang tahunnya, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali membagikan momen kebersamaannya bersama anak dan cucunya. Momen ini dibagikan Susi dalam akun Instagramnya.

Susi yang hari ini menginjak umur 55 tahun memilih untuk mengunjungi Pantai Pangandaran yang terletak di Provinsi Jawa Barat bersama anak laki-lakinya, Alvy Xavier dan cucunya Armand Hilmansyah. Dalam foto unggahannya, ketiganya yang memasang senyum sumringah dan terlihat serasi di depan kamera.

"Today 15 January 2020 with my son @alvy_xavier & my grandson Armand Hilmansyah .. what a lovely sunny day at Pangandaran Beach" tulis Susi dalam keterangan postingan, seperti dikutip Okezone, Selasa (15/1/2020)

Dengan memakai baju renang motif biru, Susi berpose menyender ke bahu anaknya, Alvy. Sementara itu Armand terlihat memakai kaos berwarna hijau, sedangkan Alvy memilih untuk bertelanjang dada dalam fotonya. Ketiganya memasang senyum serupa di atas gelaran tikar di Pantai Pangandaran.

Jagat media sosial pun berbondong-bondong mengomentari unggahan foto Susi Pudjiastuti ini. Berikut seperti dirangkum Okezone. n*n*7233 Gilaaaaaa...gantengnya kebangetaaaaaan....πŸ‘πŸ‘πŸ‘β€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈπŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜ m**wc*t*s_ Izinkan saya menikahi anakmu ibu, menjadi bagian keluargamu ibu, πŸ˜†πŸ˜† d*d*s*b*r*25 πŸŽ‚πŸ’ HBD Bu Susi.. panjang umur, Sehat selalu dan Tuhan memberkati.πŸ™ v*dr*l*dr* Selamat ulang tahun bu susi πŸŽŠπŸŽ‰πŸŽˆβ€ t*r*s**r**nd**_ Yaampun mas alvi😍😍