JAKARTA - Perjalanan ke kantor pastinya akan mempengaruhi kinerja kamu. Jauh-dekat lokasi rumah dengan kantor akan menjadi faktor yang mempengaruhi pekerjaan.

Apalagi bagi Kamu kaum urban yang bekerja di perkotaan, yang harus memakan waktu lebih untuk bekerja ke kantor. Pastinya selalu ada keluhan terkait jarak, kemacetan dan kepadatan transportasi.

Sebuah tim peneliti dari University of the West of England telah menemukan hubungan antara waktu yang dihabiskan seseorang dalam perjalanan dan seberapa puasnya dia di tempat kerja. Menurut penelitian yang dilakukan, setiap menit waktu perjalanan bertambah dapat mengurangi kepuasan kerja dan waktu luang.

"Meskipun bukan kepuasan hidup secara keseluruhan dan meningkatkan ketegangan serta memperburuk kesehatan mental bagi pekerja," ujar riset tersebut.

Riset tersebut menyatakan, jika seorang bekerja dengan tambahan waktu perjalanan hingga 20 menit, pastinya dia akan dihantui akan pemotongan gaji hingga 19%. Oleh sebab itu, untuk memuaskan para pekerja jarak jauh, maka perlu tambahan gaji hingga 19%.

Selain itu, berdasarkan laporan Harvard Business, ketika Ford Motor mensurvei 5.500 orang di enam kota di Eropa, banyak yang menilai perjalanan pekerja komuter (jarak jauh) membuat stres daripada mengerjakan pekerjaannya. Survei tahun 2006 menegaskan perjalanan pagi antara rumah dengan kantor adalah aktivitas paling tidak menyenangkan.

"Perjalanan menggunakan komuter membuat lebih stres daripada mengerjakan pekerjaan," koresponden dalam survei Ford Motor.

Walau begitu, ada cara untuk membuat perjalananmu tidak terlalu melelahkan seperti membaca berita akan menjadi lebih bersemangat untuk menjalani hari.

