NEW YORK - Harga emas naik pada perdagangan Rabu waktu setempat karena kekhawatiran penyebaran corona virus atau virus corona mempengaruhi ekonomi.

Harga emas di pasar spot naik 0,3% pada USD1,570,36 per ons. Sementara emas berjangka AS tidak berubah pada USD1,570.40 per ounce.

"Investor mencari petunjuk tentang apa yang akan dilakukan Fed dengan suku bunga pada tahun 2020," kata Bob Haberkorn, ahli strategi pasar senior di RJO Futures seperti dilansir Reuters, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Sementara itu, The Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga di level yang sama.

Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya peluang memegang non-yield bullion dan membebani dolar, membuat emas lebih murah bagi investor yang memegang mata uang lainnya.

"Selain faktor Fed, alasan minat investor terhadap emas adalah dampak coronavirus dan bagaimana hal itu akan memengaruhi data ekonomi China," tambah Haberkorn.

(dni)