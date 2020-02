JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih mengalami penguatan pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah berhasil berada di level 13.630-an per USD sejak dibuka pada tadi pagi dengan Rp13.656 per USD.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Kamis (6/2/2020) pukul 17.12 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 55,5 poin atau 0,41% ke level Rp13.634 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.610-Rp13.670 per USD.

Adapun, Yahoo Finance melaporkan Rupiah menguat 71 poin atau 0,89% ke level Rp13.625 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.600-Rp13.714 per USD.

Pagi ini, dolar menguat terhadap mata uang safe-haven yen Jepang dan franc Swiss. Hal ini dikarenakan investor mencoba mengambil risiko karena ada sentimen positif akan laporan kemungkinan pengobatan untuk coronavirus baru dari China.

Mata uang AS juga mendapat manfaat dari laporan penggajian sektor swasta yang kuat untuk Januari. Di mana, menunjukkan ekonomi terbesar di dunia berada di jalur pertumbuhan yang stabil.

Melansir reuters, dolar naik 0,3% terhadap yen menjadi 109,83 yen, setelah sebelumnya mencapai tertinggi dua minggu di 109,84 yen. Sementara itu, dolar naik 0,5% terhadap Franc Swiss ke 0,9738 franc.

(kmj)