JAKARTA - Satu demi satu maskapai penerbangan telah melakukan pembatalan layanan di tengah menurunnya permintaan yang sangat tajam. Hal ini bertujuan untuk menghambat penyebaran virus Korona.

Melansir CNBC.com, Jakarta, Jumat (7/2/2020), lebih dari 54.011 penerbangan, atau 28% dari penerbangan terjadwal ke, dari dan di China antara 23 Januari dan 4 Februari dibatalkan. 14% di antaranya merupakan penerbangan terjadwal internasional.

Berkeliling di China juga menjadi lebih rumit, dan hampir 32% dari penerbangan domestik dibatalkan pada periode itu, data Cirium menunjukkan.

Langkah-langkah ini telah membuat China, pasar perjalanan udara terbesar kedua di dunia setelah AS, lebih terisolasi. Maskapai penerbangan di puluhan negara - dari Selandia Baru ke Finlandia ke Uni Emirat Arab - telah memperbaharui layanan atau penerbangan dengan membatalkan sama sekali ke daratan China dan Hong Kong karena penyebaran virus corona.

Ini akan menurunkan pendapatan maskapai penerbangan tahun 2020. Selain itu juga akan mempengaruhi sektor lain seperti, industri perjalanan, termasuk hotel dan pengecer, dari turis-turis dengan pengeluaran tinggi.

Wabah ini membuat beberapa pelancong lebih berhati-hati dengan perjalanan mereka, bahkan untuk tujuan selain China. Banyak pelancong akan bertanya tentang perjalanan musim semi selama tahun ini, kata Cindy Guo, yang menjalankan Top Travel International di Flushing.

"Beberapa orang lebih suka tinggal di rumah," katanya.

AS sendiri membatasi perjalanannya tercatat sejak minggu lalu. Serta mewajibkan warga AS yang kembali dari provinsi Hubei - tempat Wuhan, pusat penyebaran virus, berlokasi - untuk menghadapi karantina 14 hari wajib. Pemerintahan Trump telah memesan karantina sendiri untuk warga AS yang telah berada di bagian lain daratan Tiongkok.

Selain itu, orang asing yang telah berada di China dalam dua minggu terakhir, kecuali keluarga dekat warga negara AS dan penduduk tetap dan beberapa lainnya, tidak akan diizinkan masuk sama sekali.

Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS mengatakan bahwa mereka memproses rata-rata 371.780 orang di bandara AS setiap hari pada tahun fiskal terakhir, meskipun permintaan perjalanan Februari jauh lebih rendah daripada di musim panas. Sekitar 14.000 orang terbang ke AS dari China setiap hari - hampir 5 juta untuk tahun itu. Bahkan, perusahaan penerbangan Dai Xin memutuskan untuk melakukan penerbangan ke kota Shenyang, China Timur akhirnya dibatalkan. Padahal penerbangan tersebut untuk memperingati ulang tahunnya yang ke 40. Selain itu, United Airlines minggu ini mengikuti langkah Amerika dalam menghentikan penerbangan Hong Kong di samping rute Cina daratannya. Delta Air Lines juga mendorong pemotongan yang direncanakan untuk pekan terakhir ini. Administrasi Penerbangan Sipil China telah meminta maskapai penerbangan lokal tetap mengoperasikan penerbangan internasional ke negara-negara yang belum membatasi perjalanan ke luar negeri. Tetapi bahkan perusahaan penerbangan milik negara China juga mempertimbangkan pengurangan layanan. China Air pada hari Senin mengatakan kepada Departemen Transportasi AS bahwa mereka ingin mengurangi China-AS. layanan ke hanya dua rute: dari Beijing ke Los Angeles dan kemudian ke San Francisco, dan dari Beijing ke New York dan kemudian ke Washington Dulles. Maskapai memiliki otorisasi untuk terbang tanpa henti antara Beijing dan Houston dan Newark, tetapi berencana untuk menghentikan penerbangan tersebut.