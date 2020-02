JAKARTA – Ada peluang usaha yang bisa dilakukan selama penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM di titik lokasi Jambi. Bukan menjadi calo atau joki, pedagangan ini menyewakan sepatu yang sesuai dengan persyaratan seleksi CPNS.

Sebagai informasi, dalam menempuh SKD, para peserta harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah diberitahukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Antara lain mengenakan pakaian berwarna putih polos tanpa corak, celana atau rok berwarna gelap, memakai jilbab berwarna hitam (bagi yang mengenakan hijab), serta bersepatu.

Banyak yang menganggap sepatu sebagai kode berpakaian para peserta SKD CPNS yang kurang penting. Jadi mengenakan sepatu bukan warna hitam juga terkadang dilakukan peserta SKD.

Hal ini yang dijadikan peluang bisnis oleh seorang ibu yang juga menjual air minum di sekitar titik lokasi ujian. Pedagang tersebut menyediakan jasa menyewa sepatu berwarna hitam.

“Hai #SobatBKN sembari menunggu sesi selanjutnya dimulai mimin sempat jalan2 di sekeliling tilok SKD Kemenkumham Jambi. Terdapat pedagang yang kreatif dengan memanfaatkan momen penerimaan #CPNS2019 kali ini. #TheNewEpicBattle,” tulis BKN melalui akun Twitter resminya @BKNgoid, Sabtu (8/2/2020).

Ada beberapa sepatu yang dia siapkan. Mulai dari sepatu flat shoes, sepatu casual yang mayoritas warnanya hitam.

“Selain berjualan minuman, mereka juga menyewakan sepatu yang sesuai dengan persyaratan dari panitia penyelenggara Seleksi #CPNS2019. Not for sale shoes but only for rent so many more looking change. #TheNewEpicBattle,” lanjut BKN.

Pedagang ini sungguh punya ide yang cemerlang. Tidak hanya menjajakan usaha utamanya, mereka juga berhasil mendapatkan pundi-pundi uang dari hasil sewa sepatu untuk peserta SKD CPNS 2019. Cuitan BKN mengenai jasa sewa sepatu ini sudah di-retweet sebanyak 84 kali, disukai sebanyak 558 kali, dan dibalas sebanyak 54 kali. Berikut komentar-komentar warganet: “di tilok maduma jabar, ada yang jualan/sewa baju putih dan celana hitam,” kata akun @*rdy*t*m*. “Menggayung air (rezeki) dengan cara yang krearif,” imbuh @b**dy_w*hy*. “Membawa berkah bagi segenap umat yg membutuhkan, semoga di Thn ini keberpihakan itu melalui berkah usaha dan doa akan hamba raih aamiin,” doa @H*mz*Nw2902**01. “Sehat terus ta bu. Berkah laris dagangan nya,” tulis akun @f**z*n_*lb*rt. “Ini beneran kreatif!! Aku tadi ngarep ada yang begini. Tapi alhamdulillah pertolongan Allah dateng dari mana aja :'),” ungkap @*Rm*n*y.