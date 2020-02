JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti baru-baru ini mengkritik Effendi Gazali. Di mana, Effendi adalah salah satu Penasihat Bidang Komunikasi Publik Menteri KKP Edhy Prabowo.

Berawal dari Susi yang mengomentari video dari Effendi Gazali yang membahas mengenai ekspor bibit lobster. Adapun kutipan video tersebut sebagai berikut:

Baca juga: Terbitkan Aturan KKP, Edhy Prabowo: Diserahkan Dulu ke Presiden

"Jumlah telur lobster 26,9 miliar per tahun, jumlah larvanya (lobster) menjadi 24,7 miliar per tahun, dan yang menjadi puerulus 12,3 miliar per tahun. Jadi jangan ada yang mengatakan, 'ini bisa punah'. Punah dari sebelah mana?" ujar effendi dalam video yang diunggah di twitter @Susipudjiastuti.

Menanggapi hal tersebut, Susi pun memberikan komentar di video tersebut. Dirinya mengeritik akan ilmu dari seorang guru besar serta doktor seperti Effendi Gazali.

Baca juga: Menteri Edhy: Benih dan Indukan Jadi Masalah Utama Budi Daya Udang

"Keilmuan tinggi seorang guru besar Doctor dalam menjustifikasi / memperlihatkan/ meninggikan/ membenarkan Ignorances untuk Pembenaran Ekspor Bibit Lobster, saya tidak berilmu dan saya berduka," ujar Susi dalam akun pribadinya, Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Menanggapi hal tersebut, dalam akun Twitter-nya Effendi Gazali, dirinya pun menanggapi cuitan Susi Pudjiastuti tersebut. Berikut cuitan balasan Effendi Gazali.

"#BuSusiysh 1 @Susipudjiastuti

Trims utk twitnya. Sy pribadi slalu respect pd Ibu & org2 yg jernih & berbasis data ilmiah mutakhir. Sy slalu blg: setiap zaman ada orgnya & sebaliknya. Di KP2: km slalu berusaha melihat ke depan; Menteri pun hanya jlnkan Visi-Misi Presiden ke depan,"

Baca juga: Menteri Edhy Ingin Akuikansi Berani Kritik KKP

"#BuSusiysh 2 @Susipudjiastuti

Soal benih lobster, POSISI sy jernih: 1) Lawan penyelundup! Kata PPATK nilainya sp 900Milyar/thn; (msh berlangsungkah?) 2) Tidak ekspor benih sampai kt punya atau MOU bikin hatchery lobster; 3) Pro budidaya dgn sharing ilmu & pemberdayaan,"

"#BuSusiysh 3 @Susipudjiastuti

Sy GB sgt menjaga etika, kan bukan GB/Dr humoris causa. Jd sy tahu bidang sy: mengkomunikasikan. Data 26,9 Milyar telur lobster dst berasal dr Badan Riset KKP. Lalu sy rekonfirm ke pakar lobster, Bayu Priyambodo PhD. Sy tanya jg lgsg pd peserta."

"#BuSusiysh 4 @Susipudjiastuti

Kt beda pendapat soal lobster sdg terancam punah. Kl badan dunia CITES & IUCN tdk menyatakan lobster terancam punah, sy percaya mrk. Apalagi lobster sdh bs ditetaskan di hatchery. Atau adakah badan dunia lain yg menyatakan berbeda dgn CITES & IUCN?"

"#BuSusiysh 5 @Susipudjiastuti 22 Jan: Peter Craven & Cameron Parsons (IMAS: Institute for Marine & Antarctic Studies) sdh tegas menyatakan: kami sdh bisa menetaskan lobster di hatchery kami! Segera benurnya akan diuji dibudidaya di Indonesia!" "#BuSusiysh 6 @Susipudjiastuti Begini Bu, sesuai peradaban ilmiah: km undang Ibu Silaturahmi & Diskusi Ilmiah "Lobster: Apa Adanya" . Usul km Rabu, 19 Feb. Di Aula KKP (rumah Ibu jg kan?). Para ahli & jurnalis mhn semua yg berkenan hadir. Smg berkenan, jadwal bs kt cocokkan, trms" Cuitan di atas merupakan beberapa cuitan Effendi Gazali yang totalnya sampai 14 cuitan. Hingga saat ini Susi belum menanggapi cuitan dari Effendi tersebut.