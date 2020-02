JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah tertekan usai Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan ke level 4,75%.

Rupiah sore ini tertekan ke level Rp13.700-an per USD. Mengutip Bloomberg Dollar Index, Kamis (20/2/2020) pukul 17.15 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 55 poin atau 0,40% ke level Rp13.750 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.698-Rp13.775 per USD.

Sementara itu Yahoo Finance mencatat Rupiah melemah 31 poin atau 0,23% ke level Rp13.745 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.714-Rp13.770 per USD.

Untuk diketahui, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Februari 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,75% dari sebelumnya 5%.

Sementara suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 5,5%.

"Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan perakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, stabilitas eksternal yang aman, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya Covid-19," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta.

