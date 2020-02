JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. Meski demikian, Rupiah masih berada pada level Rp13.700 per USD.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Jumat (21/2/2020) pukul 17.08 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 10 poin atau 0,07% ke level Rp13.760 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.730-Rp13.734 per USD.

Sementara itu, Yahoo Finance mencatat Rupiah bergerak di kisaran Rp13.731-Rp13.731 per USD.

Seperti diketahui, kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap Yen. Mata uang Jepang tersebut turun ke level terendah karena investor cemas tentang berita ekonomi yang mengerikan terhadap negara itu.

Terhadap yen, dolar naik 0,62% menjadi 112,04 yen atau tertinggi sejak April 2019. Yen, yang sebelumnya diuntungkan selama geopolitik, kini telah merosot sekitar 2% selama dua sesi terakhir.

Selain itu, ekonomi AS tidak menunjukkan tanda-tanda akan melemah. Sementara itu, dolar AS terhadap sekeranjang mata uang menguat 0,30%. Pasar keuangan sedikit tergerak oleh data pengangguran AS.

