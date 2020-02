NEW YORK - Wall Street ditutup anjlok pada Jumat (21/2/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan lonjakan kasus virus korona atau Covid-19 baru dan data ekonomi mengenai macetnya kegiatan bisnis AS di bulan Februari yang mengkhawatirkan.

Melansir Reuters, Jakarta, Sabtu (22/2/2020), Dow Jones Industrial Average turun 227,57 poin atau 0,78% menjadi 28.992. S&P 500 kehilangan 35,48 poin atau 1,05% menjadi 3,337,75. Nasdaq Composite turun 174,38 poin atau 1,79% menjadi 9.576,59.

Anjloknya bursa saham AS, penurunan tertinggi di sektor teknologi. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pada saham perusahaan teknologi seperti Microsoft Corp (MSFT.O), Amazon.com Inc (AMZN.O) dan Apple Inc (AAPL.O) yang menghambat laju S&P 500.

Indeks teknologi S&P500 turun 2,3%. Pembuat chip, yang memiliki ikatan kuat dengan China, juga jatuh tajam. Philadelphia Semiconductor berakhir turun 3%.

China melaporkan lompatan dalam kasus baru pada hari Jumat, sementara Korea Selatan menjadi hot spot terbaru, dengan 100 kasus baru, dan lebih dari 80 orang dinyatakan positif terkena virus di Jepang.

"Ini membuat kartu liar" untuk perusahaan dan investor, kata Peter Tuz, presiden Chase Investment Counsel di Charlottesville, Virginia. "Pergi ke akhir pekan tidak begitu lama setelah pasar saham mencapai level tertinggi, orang-orang mengambil uang dari meja."

Apple awal pekan ini mengeluarkan peringatan penjualan, mengutip dampak wabah virus.

Indeks IHS Markit Purchasing Managers dari aktivitas sektor jasa turun ke level terendah sejak Oktober 2013, menandakan kontraksi untuk pertama kalinya sejak 2016. Sektor manufaktur juga mencatat pembacaan terendah sejak Agustus.

Untuk minggu ini, Dow turun 1,4% dan S&P 500 kehilangan 1,3%. Nasdaq turun 1,6%, persentase penurunan mingguan terbesar dalam tiga minggu.

Harapan pelonggaran moneter oleh bank sentral utama telah mendorong S&P 500 dan Nasdaq ke tertinggi sepanjang masa awal pekan ini.

Juga pada hari Jumat, Dropbox Inc (DBX.O) melonjak 20% setelah menaikkan prospek untuk margin operasi, dan Deere & Co (DE.N) naik 7% setelah kenaikan tak terduga dalam laba kuartal pertama.

Sprint Corp (S.N) naik 6% karena mengumumkan persyaratan merger baru dengan T-Mobile US (TMUS.O) yang menunjukkan pengurangan kepemilikan saham SoftBank pemegang saham Sprint. Saham T-Mobile merosot 0,9%.

(rzy)