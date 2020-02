NEW YORK - Harga emas dunia turun lebih dari 1% pada perdagangan Selasa waktu setempat terkena kena aksi ambil untung setelah harga emas mencapai harga tertinggi tujuh tahun. Hal ini terjadi meski kekhawatiran tentang virus corona membuat investor cemas tentang nasib ekonomi global.

Melansir Reuters, Jakarta, Rabu (26/2/2020), harga emas di pasar spot tergelincir sekitar 1% menjadi USD1.644.40 per ounce. Sementara, harga emas berjangka AS ditutup turun 1,6% pada USD1.650 per ounce.

Sebelumnya, pada hari Senin, logam mulia melonjak 2,8% menjadi USD1.688.66, tertinggi sejak Januari 2013.

"Langkah hari ini hanyalah jeda di tengah-tengah kenaikan," kata Direktur Perdagangan Logam di High Ridge Futures David Meger.

Dia menambahkan investor membukukan keuntungan setelah kenaikan tertinggi pada hari Senin

"Pilar dukungan untuk emas tetap menjadi tingkat rendah oleh bank sentral utama. Dana telah mendiversifikasi keuntungan dari portofolio ekuitas ke pasar emas," katanya.

