JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih tertekan pada perdagangan pagi ini. Rupiah pun tembus ke level Rp14.000-an per USD.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Jumat(28/2/2020) pukul 09.14 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 62 poin atau 0,45% ke level Rp14.087 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.060-Rp14.087 per USD.

Sementara itu, Yahoo Finance mencatat Rupiah bergerak ke level Rp13.860 per USD dengan pergerakan harian di kisaran Rp13.860-Rp13.860 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap sekeranjang mata uang utama pada perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB) karena penyebaran virus korona yang sangat cepat membuat Bank Sentral AS (The Fed) berencana menurunkan suku bunganya sebagai langkah antisipasi perlambatan ekonomi.

The Fed diyakini akan segera menurunkan suku bunga acuan pada bulan depan imbas virus korona yang membuat buruk perekonomian dunia.

Investor berharap The Fed memangkas suku bunganya tiga kali pada pertengahan tahun, karena pasar saham telah hancur berada di jalur untuk minggu terburuk mereka sejak kedalaman krisis 2008.

