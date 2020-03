JAKARTA - Dampak virus korona kian terasa di dalam setiap sektor perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Sektor pariwisata Indonesia pun turut terpukul dengan terus merebaknya virus mematikan yang dinamakan Covid-19 ke berbagai penjuru dunia.

Direktur PT Anugerah Mega Investama Hans Kwee mengatakan, virus korona akan memberi dampak nyata dalam sektor pariwisata dalam negeri. Hal ini disusul dengan dihentikannya jalur penerbangan ke dan dari China sejak 5 Febuari 2020.

"Dampak virus korona pasti akan sangat terasa di sektor pariwisata, di mana pemerintah Indonesia telah menghentikan jalur penerbangan ke dan dari China sejak 5 Februari 2020," jelas Hans Kwee dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Jakarta, Minggu (1/3/2020).

Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) mengatakan potensi kerugian pada sektor industri pariwisata dapat mencapai puluhan miliar rupiah per bulannya. Hal ini menyusul turunnya angka kunjungan turis dari China.

Menurut data BPS yang disebutkan Hans Kwee, jumlah wisatawan yang berasal dari China merupakan yang terbesar urutan kedua. Di mana angkanya mencapai 2,1 juta kunjungan dalam satu tahun atau secara keseluruhan 12,9% dari total kunjungan turis asing.

Kian merebaknya virus korona ini membuat pengusaha jasa pariwisata diperkirakan kehilangan 30% keuntungannya akibat pembatalan atau penundaan perjalanan.

Sebagai informasi, menurut data Bank Indonesia yang diterima Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kerugian devisa di sektor pariwisata mencapai USD500 juta atau Rp7 triliun per bulan (asumsi kurs 14.000 per USD). "Data dari BI, bidang pariwisata USD500 juta per bulan kerugiannya," kata Luhut.

Berbagai upaya kemudian digerakkan untuk menggenjot wisatawan mancanegara. Salah satunya dengan menambah anggaran senilai Rp298,5 miliar.

"Untuk dukung turism, pertama kita berikan tambahan anggaran Rp298,5 miliar untuk insentif airline dan travel agent di dalam rangka datangkan wisatawam asing ke dalam negeri," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani