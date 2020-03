WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Bank Sentral AS (Federal Reserve) meyakinkan publik untuk tidak mengkhawatirkan dampak virus korona secara berlebihan. Sebab dengan ekonomi AS yang kuat, menjadi dasar untuk membalikan (rebound) pelemahan ekonomi dan bursa saham.

Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan, fundamental ekonomi AS yang kuat menjadi dasar bahwa pasar akan kembali. Pernyataan itu pun menenangkan pasar di tengah kekhawatiran bahwa virus korona dapat menyebabkan resesi global.

"Kami baru saja melihat beberapa angka baru muncul di perumahan dan kepercayaan konsumen dan optimisme bisnis. Pengangguran berada di posisi terendah 50 tahun. Semakin banyak orang Amerika yang bekerja daripada sebelumnya,” kata Pence, dilansir dari Reuter, Senin (2/3/2020).

Sementara itu, Ketua Federal Reserve Powell mengatakan, Bank Sentral berusaha untuk mengatasi ketakutan, dipicu oleh data ekonomi yang mengerikan dari China. Hal ini menandakan bahwa bank sentral akan mengambil tindakan jika perlu untuk mendukung perekonomian.

Pasar panik terhadap virus korona yang dapat menyebabkan resesi global. Di mana indeks S&P 500 turun 11,5% selama satu minggu karena penyebaran virus korona melampaui batas di China.

Hal tersebut pun menjadi penurunan indeks S&P terburuk sejak krisis keuangan global 2008. Ketika itu, saham turun hingga USD4 triliun. Regulator keuangan AS dijadwalkan akan berkumpul pada Rabu 4 Maret 2020, untuk membahas soal virus korona. Menurut seorang pejabat pemerintah AS, beberapa hari ke depan akan menentukan apakah pemerintah federal harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan pasar. Virus yang menyebar cepat telah menginfeksi sekitar 85.000 orang di 53 negara. Sekitar 70 orang telah didiagnosis di Amerika Serikat.