NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street ditutup menguat dengan kenaikan tiga indeks utama. Menguatnya pasar saham AS setelah aksi jual saham pekan lalu dipicu oleh kekhawatiran tentang virus corona.

Dow Jones Industrial Average melonjak lebih dari 5% menjadi berakhir pada 26.703,32 poin. S&P 500 melonjak 4,60% menjadi 3.090,23 dan Nasdaq Composite bertambah 4,49% menjadi 8,952.17.

Pasar saham memperpanjang kenaikan di menit akhir sesi perdagangan, di mana Dow membukukan kenaikan terkuat sejak 2009, sementara S&P 500 dan Nasdaq masing-masing memiliki kenaikan satu hari terkuat sejak Desember 2018.

Meski demikian, bila dicatat sepanjang tahun ini, indeks S&P 500 tetap turun 8,7%. Penyebabnya karena banyak investor mempertimbangkan indeks pada Wall Street untuk tetap dalam koreksi sampai kembali tinggi. Demikian dilansir dari Reuters, Selasa (3/3/2020).

Apple melonjak 9,3% dalam lompatan satu sesi terbesar sejak 2008. Secara keseluruhan saham pembuat iPhone masih turun hampir 9% dari rekor tertinggi pada 12 Februari.

Pengembang obat kanker Forty Seven Inc melonjak 62% setelah rekan yang lebih besar, Gilead Sciences menawarkan USD4,9 miliar tawaran untuk perusahaan. Gilead melonjak 8,71%.

Sebagai informasi, perdagangan saham AS sangat sibuk di bursa, dengan 14 miliar saham berpindah tangan atau lebih besar dibandingkan dengan rata-rata 9,5 miliar saham selama 20 hari terakhir.

(fbn)