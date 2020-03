JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak mixed pada perdagangan hari ini. Rupiah kini berada di level Rp14.200-an per USD.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Selasa (3/3/2020) pukul 17.21 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 17,5 poin atau 0,12% ke level Rp14.282 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.202-Rp14.283 per USD.

Sementara itu, Yahoo Finance mencatat Rupiah menguat 134 poin atau 0,93% ke level Rp14.275 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.215-Rp14.409 per USD.

Pagi ini kurs dolar Amerika Serikat (AS) tergelincir ke level terendah dalam enam minggu terakhir terhadap sekeranjang mata uang. Hal ini karena investor sangat yakin bahwa Bank Sentral AS (Federal Reserve) akan menurunkan suku bunga acuannya sebagai mitigasi dampak negatif penyebaran virus korona.

Indeks dolar yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama urun 0,53%. Penurunan tersebut menjadi yang terendah sejak 16 Januari.

Kepanikan di pasar global mendorong Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell untuk mengeluarkan pernyataan bahwa The Fed akan bertindak sesuai untuk mendukung ekonomi. Investor pun menilai pernyataan The Fed tersevut sebagai isyarat bahwa bank sentral akan memutuskan penurunan suku bunga dalam pertemuan 17-18 Maret.

