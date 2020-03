JAKARTA - Harga komoditas pangan hari ini bergerak bervariasi. Sebagian besar harga pangan mengalami kenaikan, usai diumumkan bahwa Indonesia positif virus korona.

Harga beras mayoritas mengalami kenaikan seperti jenis IR 64 naik menjadi Rp11.813 per kilogram (Kg). Harga cabai merah keriting naik menjadi Rp47.558 per kg. Sementara itu, harga bawang putih mengalami kenaikan Rp121 menjadi Rp44.930 per kg.

Berikut ini beberapa harga komoditas pangan lainnya berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) seperti dilansir dari situs Info Pangan Jakarta hari ini, Selasa (3/3/2020):

- Beras IR.I (IR 64) harga naik Rp41 menjadi Rp11.813 per kg

- Beras IR.II (Ramos) harga naik Rp19 menjadi Rp10.857 per kg

- Beras IR. III (IR 64) harga naik Rp27 menjadi Rp9.824 per kg

- Beras Muncul I harga naik Rp74 menjadi Rp12.580 per kg

- Beras IR.42/Pera harga naik Rp19 menjadi Rp12.466 per kg

- Beras Setra I/Premium harga naik Rp38 menjadi Rp12.631 per kg

- Minyak Goreng (Kuning/ Curah) harga turun Rp36 menjadi Rp12.941 per kg

- Cabai Merah Keriting harga naik Rp26 menjadi Rp47.558 per kg

- Cabai Merah Besar (TW) harga turun Rp530 menjadi Rp72.047 per kg

- Cabai Rawit Merah harga turun Rp9 menjadi Rp39.883 per kg

- Cabai Rawit Hijau harga turun Rp216 menjadi Rp39.209 per kg.

- Bawang Merah harga turun Rp99 menjadi Rp33.581 per kg

- Bawang Putih harga naik Rp121 menjadi Rp44.930 per kg. - Ayam Broiler/Ras harga turun Rp154 menjadi Rp35.550 per ekor - Telur Ayam/Ras turun Rp31 menjadi Rp26.383 per kg - Daging sapi murni (semur) harga turun Rp98 Rp menjadi Rp117.619 per kg - Harga ikan lele turun Rp44 menjadi Rp25.297 per kg