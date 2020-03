JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik 10 Pejabat Tinggi Madya untuk mengukuhkan dan menggantikan beberapa pejabat yang telah memasuki masa puna bhakti.

Menteri Basuki mengingatkan apa yang sudah disepakati dalam membelanjakan uang negara dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Baca juga: Wamen PUPR Cek Progres Pembangunan dan Perbaikan Bangunan Pascarusuh di Wamena

“Saya mengingatkan apa yang sudah disepakati dalam membelanjakan uang negara dengan mengacu pada peraturan yang ada. Ingat 4 big no’s: no bribery, no kick back, no gift, no luxurious lifestyle,” pesan Menteri Basuki dilansir dari Instagram Kemenpupr, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Menteri Basuki juga mengucapkan terima kasih kepada para Pejabat Tinggi Madya yang telah menyelesaikan tugas dan atas dedikasi yang luar biasa dalam pembangunan infrastruktur yakni kepada Dr. Ir. Hari Suprayogi (mantan Dirjen SDA), Dr. Ir. Syarif Burhanuddin (mantan Dirjen Bina Konstruksi), dan Ir. Lolly Martina Martief, M.T. (mantan Kepala BPSDM).

Baca juga: Alokasikan Rp6,5 Triliun, Menteri PU Rehabilitasi 1.858 Sekolah dan Madrasah

Berikut yang dilantik:

Sepuluh Pejabat Tinggi Madya (eselon I) yang dilantik adalah

-Prof. (R) Anita Firmanti Eko Susetyowati M.T: Sekretaris Jenderal

-Ir. Widiarto, Sp-1: Inspektur Jenderal

-Ir. Jarot Widyoko, Sp-1: Dirjen Sumber Daya Air

-Dr. Ir Hedy Rahadian, M. Sc: Dirjen Bina Marga

-Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M.Eng.Sc: Dirjen Cipta Karya

-Dr. Ir. H Khalawi. A.H., M.M.,M.Sc: Dirjen Perumahan

-Ir. Trisasongko Widianto, Dipl, He: Dirjen Bina Konstruksi

-Dr. Ir. Eko Djoeli Heriepoerwanto, M.C.P: Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

-Ir. Hadi Sucahyono, M.P.P., Ph.D.: Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

-Ir. Sugiyartanto, M.T: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(rzy)