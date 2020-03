DA NANG - Para Menteri Ekonomi ASEAN secara prinsip mendukung seluruh prioritas ekonomi ASEAN di bawah keketuaan Vietnam tahun 2020. Tema prioritas ASEAN tahun 2020 ini adalah “Cohesive and Responsive”.

Mengawali rangkaian Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN dalam format retreat (AEM Retreat) ke-26, Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga mewakili Menteri Perdagangan RI menghadiri AEM Working Dinner yang digelar di Da Nang, Vietnam.

Mengutip website Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (10/3/2020), kegiatan ASEAN di bawah keketuaan Vietnam ini terdiri dari 13 prioritas dan terbagi ke dalam tiga bagian. Adapun 3 bagian tersebut yaitu: (i) Promoting intra-ASEAN economic integration and connectivity;(ii) Deepening ASEAN engagement with global community for peace and sustainable development;dan (iii) Enhancing the responsiveness and institutional capacity of ASEAN.

Dalam pertemuan tersebut, Wamendag mengatakan, para Menteri Ekonomi ASEAN mendukung penuh sejumlah prioritas ASEAN Economic Community Blueprint 2025 untuk tahun 2020. Selain itu, para menteri termasuk Indonesia juga mendukung seluruh prioritas tahunan badan sektoral di bawah koordinasi AEM untuk dapat diselesaikan tepat waktu.

Pada pertemuan ini, para menteri sepakat mendorong upaya penyelesaian prioritas ASEAN, khususnya bagi prioritas yang membutuhkan rekomendasi kebijakan serta sejumlah prioritas yang lama tertunda dan memerlukan intervensi kebijakan.

“Indonesia mendukung prioritas ASEAN tahun 2020 dan mendorong upaya untuk memperkuat kerja sama perdagangan intra-ASEAN. Hal ini sejalan dengantema Keketuaan Vietnam di ASEAN, yaitu Cohesive and Responsive,”ujar Wamendag Jerry.

Isu lain yang akan dibahas pada Pertemuan AEM Retreat antara lain terkait rencana Automotive Product-Mutual Recognition Agreement, ASEAN Wide Self-Certifications, hubungan ASEAN dengan India melalui rencana reviewPersetujuan ASEAN-India Trade in Goods.

Selain itu, dibahas pula hubungan ASEAN dengan Korea terkait rencana peningkatan pembukaan akses pasar guna meningkatkan kinerja perdagangan antara para pihak dan rencana aksesi Timor Leste ke ASEAN.

