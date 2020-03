JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tengah menuju Rp16.000 per USD. Di mana saat ini Rupiah berada di Rp15.712 per USD menurut referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI).

Sementara itu, Bloomberg Dollar Index, Kamis (19/3/2020) pukul 09.21 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 92 poin atau 0,61% ke level Rp15.315 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp15.287-Rp15.315 per USD.

Akan tetapi, dari pantauan, terlihat harga jual Rupiah telah mencapai Rp16.000-an per USD. Hanya ada di 1 bank BUKU 4 yang menjual di bawah Rp16.000 per USD.

Berikut data harga jual dan beli kurs Rupiah terhadap Dolar:

1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)

Harga Beli: Rp15.970 per USD

Harga Jual: Rp16.410 per USD

2. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)

Pukul 12.50 WIB

Harga Beli: Rp15.954 per USD

Harga Jual: Rp16.109 per USD

3. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)

Pukul 12.46 WIB

Harga Beli: Rp15.950 per USD

Harga Jual: Rp16.300 per USD

4. PT Bank Cetral Asia Tbk (BBCA)

Pukul 13.01 WIB

Harga Beli: Rp15.950 per USD

Harga Jual: Rp16.150 per USD

5. PT CIMB Niaga Tbk (CIMB)

Pukul 13.10 WIB

Harga Beli: Rp15.789 per USD

Harga Jual: Rp15.849 per USD

6. PT Panin Bank Tbk (PNBN):

Pukul 12.40 WIB

Harga Beli: Rp15.940 per USD

Harga Jual: Rp16.280 per USD. (wdi)



