JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) turun Rp9.000 pada perdagangan hari ini setelah sebelumnya mencatatkan rekor tertingginya.

Melansir logammulia, Jakarta, Senin (23/3/2020), harga emas Antam turun Rp9.000 menjadi Rp861.000 per gram. Sebelumnya, harga emas dibanderol menjadi Rp870.000 per gram. Sementara harga buyback juga turun Rp11.000 menjadi Rp780.000 per gram.

Berikut daftar harga emas Antam untuk pecahan lainnya pada perdagangan hari ini:

- 0,5 gram: Rp455.000

- 1 gram: Rp861.000

- 2 gram: Rp1.671.000

- 3 gram: Rp2.485.000

- 5 gram: Rp4.125.000

- 10 gram: Rp8.185.000

- 25 gram: Rp20.355.000

- 50 gram: Rp40.635.000

- 100 gram: Rp81.200.000

- 250 gram: Rp200.750.000

- 500 gram: Rp405.300.000

- 1.000 gram: Rp810.600.000.

