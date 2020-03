JAKARTA - Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta telah resmi menjadi Rumah sakit (RS) Darurat Covid-19. Selain kamar tidur untuk pasien virus corona, listrik hingga internet sudah dipasang untuk menunjang pelayanan Wisma Atlet.

Okezone pun merangkum sejumlah fakta menarik mengenai RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Sabtu (28/3/2020):

1. Kesiapan Wisma Atlet Jadi RS Darurat Corona

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan seluruh komponen pengerjaan Wisma Atlet di Kemayoran sudah selesai. Dengan demikian, Wisma Atlet siap dioperasikan sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19 pada Senin 23 Maret 2020.

2. Spesifikasi Wisma Atlet

Dari 10 tower yang ada di Wisma Atlet Kemayoran, Kementerian PUPR menyiapkan 4 tower untuk digunakan sebagai RS Darurat yakni tower 1, 3, 6 dan 7 yang semuanya berada di Blok D10.

Tower 6 secara utuh mulai lantai 1 hingga 24 akan digunakan sebagai ruang rawat inap pasien. Kapasitas yang tersedia adalah 650 unit dan dapat menampung 1.750 orang. Satu kamar diperkirakan dapat menampung dua hingga tiga orang pasien.

Adapun tower 7 akan dibagi menjadi beberapa fungsi. Pada lantai 1 akan digunakan sebagai IGD, lantai 2 untuk ICU, lantai 3 untuk ruang refreshing. Sedangkan lantai 4 - 24 akan digunakan sebagai ruang rawat inap pasien. Kapasitas di tower 7 adalah 886 unit dengan kapasitas ruang rawat maksimum adalah 2.458 pasien.

Untuk dokter dan petugas medis akan menggunakan Tower 1 lantai 1 - 24 dengan kapasitas 650 unit dan dapat menampung maksimum 1.750 orang. Sedangkan Tower 3 lantai 1 - 24 direncanakan untuk Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Jumlah unit yang tersedia sebanyak 650 unit dan dapat menampung maksimal 1.750 orang.

3. Pasokan Listrik Aman

Untuk menunjang kegiatan penanganan pasien virus corona di Wisma Atlet, Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali PLN, Haryanto WS dan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Ikhsan Asaad melakukan pemantauan serta inspeksi kelistrikan langsung di Kemayoran.

PLN menyiapkan kebutuhan energi listrik secara khusus di Komplek Wisma Atlet dengan memasok dari 2 Sub Sistem yang berbeda dan dilengkapi ACO (Automatic Change Over) sehingga apabila sumber listrik utama mengalami ganggguan akan secara otomatis dipindah ke sumber cadangan. Listrik dari sub sistem ini masuk ke 3 gardu distribusi dengan total daya 11.080 KVA yang kemudian dialirkan ke tower-tower di komplek Wisma Atlet.

4. Aliran Gas ke Wisma Atlet PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) siap menyalurkan gas bumi untuk mendukung kebutuhan akan gas bumi bagi tenaga medis maupun pasien yang akan dirawat di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran. “Mulai hari ini kami akan melakukan pengaliran kembali gas bumi yang diprioritaskan untuk kebutuhan dapur umum Wisma Atlet Kemayoran sehingga pada saat efektif penggunaan Wisma Atlet sebagai pusat rehabilitasi Covid-19 tidak ada permasalahan untuk pasokan gas bumi," ujar Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Gaslink disalurkan dengan menggunakan 1 unit Pressure Regulating Station dengan kapasitas aliran 100 meter kubik/jam, sedangkan untuk pasokan gas didukung oleh 2 unit Gas Transportation Module (GTM) ukuran 5 feet dengan kapasitas masing-masing 300 Meter kubik dan 1 unit GTM 10 feet dgn kapasitas 1.000 Meter kubik/jam. Fasilitas kompor pada dapur umum, membutuhkan pasokan gas berjumlah 17 s/d 20 unit. Untuk mengoperasikan pengaliran gas tersebut, disiapkan operator dan teknisi yg bertugas secara bergantian dengan SOP yang ketat untuk mengurangi dampak dari kemungkinan penyebaran virus. 5. Fasilitas Internet Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyiapkan kebutuhan alat medis di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Selain itu, disiapkan juga jaringan untuk telekomunikasi. “BUMN akan mensuplai kebutuhan-kebutuhan RS Darurat Penanganan Covid-19 ini, baik peralatan kesehatan, obat-obatan, alat pelindung diri dan masker. Selain itu, untuk kebutuhan komunikasi, kami juga sudah menyiapkan jaringan telekomunikasi hingga 500 MB," ujar Menteri BUMN Erick Thohir

