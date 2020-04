JAKARTA – Pandemi corona membuat perusahaan menerapkan sistem kerja dari rumah alias work from home. Ada banyak keuntungan dari work from home, antara lain menghindari perjalanan ke kantor, menghemat waktu, uang dan rasa frustrasi di kantor. Work from home juga memungkinkan Anda untuk menghabiskan waktu ekstra dengan anak-anak dan keluarga.

Tetapi keuntungan tersebut bisa menjadi hambatan jika tidak di manage dengan baik. Anda bisa kesulitan mengatur dan memprioritaskan tugas ketika ada anak di rumah. Memang butuh adaptasi ketika terbiasa bekerja di kantor lalu beralih ke gaya hidup yang fleksibel ini. Berikut adalah 6 tips agar work from home berjalan efektif yang dilansir dari Medium, Rabu (8/4/2020):

1.Buat daftar tugas di malam hari

Anda jadi memiliki garis besar mengenai rencana pekerjaan yang harus dicapai pada hari berikutnya. Tentu saja, daftar ini dapat membantu dalam lingkungan kerja apa pun. Ketika gangguan di rumah muncul, Anda bisa kembali melihat daftar pekerjaan apa yang harus dicapai. Sehingga pekerjaan tidak terbengkalai.

2. Tetap bangun pagi

Berpura-puralah Anda bangun untuk pergi ke kantor. Anda akan lebih produktif jika bangun, mandi dan berpakaian sebelum memulai hari kerja. Ini akan mendorong Anda untuk merasa lebih disiplin dan fokus daripada menyerah pada gangguan dan teralihkan.

3. Buat batasan antara urusan pekerjaan dan pribadi

Pastikan keluarga dan teman Anda tahu dan mengerti bahwa Anda memiliki batasan. Terkadang Anda harus mengingatkan orang yang Anda cintai bahwa meskipun Anda tidak berada di kantor, Anda tidak dapat menanggapi panggilan pribadi atau SMS sepanjang hari.

4. Buat ruang kerja Sisihkan ruangan agar Anda dapat bekerja secara efektif. Anda mungkin tidak memiliki ruang kantor terpisah di rumah, dan itu tidak masalah. Buatlah ruang kerja kecil dengan meja sehingga tidak bekerja di tempat tidur atau di depan TV. Pastikan Anda nyaman namun tidak dalam bahaya tertidur atau secara berkala menyalakan acara atau film. 5. Cari suasana baru Pindah ke ruang baru jika Anda kehilangan tenaga atau bosan. Bekerja di meja yang sama sepanjang hari mungkin membuat Anda gelisah, terutama jika ruang yang sama tempat Anda duduk di malam hari untuk mencari tahu tagihan atau membantu anak-anak Anda dengan pekerjaan rumah mereka. 6. Sesekali keluar untuk hirup udara segar Pastikan Anda pergi ke halaman rumah. Sempatkan untuk mendapatkan udara dan sinar matahari! Ini penting untuk kesejahteraan fisik Anda dan juga akan membantu Anda fokus dan menjadi produktif. Coba beberapa rutinitas berbeda dan tetapkan jadwal yang sesuai untuk Anda.

