JAKARTA - Pandemi virus corona atau Covid-19 yang terjadi di hampir setiap sudut dunia membuat para orang terkaya di planet ini bergerak. Mereka sebisa mungkin membantu untuk memerangi pandemi virus corona baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

Beberapa taipan teknologi, seperti Bill Gates menyumbang jutaan dolar untuk membantu penelitian vaksin dan penyakit. Banyak pemilik tim olahraga termasuk Mark Cuban, mendukung staf arena. Yang lain, seperti Jeremy Jacobs telah meminta karyawan mereka untuk memikul sebagian beban keuangan dan masih banyak lagi.

Mengutip dari Forbes, Jumat (10/4/2020), berikut beberapa kontribusi orang terkaya dunia untuk membantu memerangi virus corona.

- Roman Abramovich

Nama pertama ada pemilik dari

klub sepak bola asal Inggris yakni Chelsea FC yaitu Roman Abramovich. Roman rela membayar staf NHS untuk menginap di Stamford Bridge Millenium Hotel. Hal ini umtuk memudahkan para tenaga medis untuk menangani pasien corona mengingat jaraknya tidak jauh dari Rumah Sakit Westminster.

- Gautam Adani

Lalu ada Gautam Adani yang merupakan taipan pelabuhan. Gautam menjanjikan sekitar USD13,3 juta (INR 100 crore) untuk dana darurat Perdana Menteri India. Grup Adani juga telah memproduksi 120.000 masker.

- Sheldon Adelson

Sehldon sang pemimpin kasino menutup sementara properti Las Vegas Sands Corp. di the Strip, the Venetian and the Palazzo pada 17 Maret. Perusahaan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tidak akan ada PHK atau cuti dan karyawan akan dibayar selama penutupan sementara.

Pada 31 Maret, Las Vegas Sands Corp mengumumkan telah memenuhi janji USD250.000 untuk program bantuan kelaparan di Nevada dan akan menyumbangkan 2 juta masker dan 20.000 jas pelindung untuk para profesional kesehatan, responden pertama dan organisasi nirlaba.

Masker akan dibagi antara Nevada dan New York. Perusahaan tersebut sebelumnya telah memberikan masker dan alat uji kepada para profesional kesehatan dan kepolisian Nevada serta makanan dan air botolan kepada organisasi setempat.

- Mike Adenuga Miliarder Nigeria dilaporkan telah menyumbangkan hampir USD3,9 juta (atau setara 1,5 miliar naira Nigeria) kepada pemerintah federal dan pemerintah negara bagian Lagos untuk upaya COVID-19. - Anil Agarwal Raja-raja logam dan pertambangan di belakang Vedanta Group telah menjanjikan sekitar USD13,1 juta untuk memerangi penyebaran COVID-19. - Massimiliana Landini Aleotti Landini Aleotti dan ketiga anaknya memiliki Menarini, salah satu perusahaan farmasi terbesar di Italia. Perusahaan mengumumkan pada 19 Maret akan mengkonversi jalur produksi di pabrik Florence untuk membuat gel disinfektan yang akan didistribusikan secara gratis ke agen perlindungan sipil Italia. - Mukesh Ambani Yayasan amal untuk perusahaan minyak dan gas raksasa Reliance Industries telah mendirikan pusat COVID-19 pertama India dengan 100 tempat tidur di Seven Hills Hospital di Mumbai. Reliance juga memproduksi 100.000 masker setiap hari dan menyediakan makanan gratis di berbagai kota. Mbani's Reliance Industries telah menyumbang USD67 juta untuk dana darurat Perdana Menteri India. Dia juga memberikan USD660.000 untuk dana bantuan kepala menteri Maharashtra, negara bagian Ambani, dan USD660.000 untuk dana serupa di negara bagian Gujarat, di mana kompleks kilang terbesar Reliance berada.

- Micky Arison Miami Heat, yang dimiliki oleh Arison, dan AmericanAirlines Arena menyediakan bantuan bantuan bencana untuk tim dan karyawan paruh waktu di arena serta para mitra konsesi dan rumah tangga mereka. Arison juga telah menyumbangkan USD1 juta untuk dana untuk membantu karyawan dan anggota masyarakat lainnya. Pada 19 Maret, Presiden Trump mengatakan dalam konferensi pers bahwa Arison, ketua Carnival Corp dan teman lama Trump, telah menawarkan untuk membuat kapal pesiar pilihan tersedia untuk dikonversi menjadi rumah sakit terapung. Karnaval tidak menghentikan kapal pesiar sampai pertengahan Maret meskipun banyak penumpang mengidap virus corona pada Diamond Princess dan kapal pesiar Grand Princess. - Giorgio Armani Kelompok perancang busana Armani Group adalah salah satu perusahaan pertama yang mengambil tindakan untuk menghentikan penyebaran epidemi, memutuskan untuk mengadakan pekan Mode Milan pada 23 Februari di balik pintu tertutup. Pada tanggal 26 Maret, Grup Armani mengkonversikan semua produksi di pabrik-pabrik Italia untuk memproduksi overall medis sekali pakai. Armani telah menyumbangkan sekitar USD2,2 juta (2 juta euro) ke rumah sakit di Milan, Roma, Bergamo, Piacenza dan Versilia dan ke agen perlindungan sipil Italia. - Mike Ashley Miliarder Sports Direct berusaha untuk menjaga toko tetap terbuka bahkan setelah Perdana Menteri Boris Johnson memerintahkan semua toko yang menjual barang-barang yang tidak penting untuk ditutup. Dalam sepucuk surat yang dikirim pada malam hari tanggal 23 Maret, manajemen Ashley sangat menyiratkan bahwa karyawan harus tetap membuka toko, mengatakan bahwa pelanggan membutuhkan peralatan olahraga untuk berolahraga di rumah. Namun setelah banyak reaksi, CFO Chris Wootton mengkonfirmasi kepada Forbes bahwa toko akan tutup. - Bill Austin Starkey Hearing Technologies, yang dimiliki oleh Austin, dilaporkan bermitra dengan produsen Lakeview Industries untuk membuat pelindung wajah sekali pakai untuk para profesional kesehatan. Menurut CBS, Starkey bertujuan untuk memproduksi sekitar 150.000 perisai setiap hari. - Steve Ballmer Yayasan filantropi mantan CEO Microsoft telah menjanjikan lebih dari USD25 juta, termasuk USD1 juta untuk organisasi masyarakat di Los Angeles, termasuk distrik sekolah county, dan USD10 juta untuk dana tanggap darurat Universitas Washington Medicine. Ballmer juga telah menyumbangkan USD3 juta untuk dana COVID-19 Yayasan Seattle yang akan memberikan hibah operasi satu kali kepada organisasi masyarakat yang bekerja dengan populasi rentan termasuk penduduk tanpa asuransi kesehatan atau hari sakit. Dalam kemitraan dengan Lakers, Kings and Staples Center, Clippers - milik Ballmer - akan mengompensasi ratusan karyawan Staples Center untuk sisa musim NBA dan NHL reguler. - Giuliana, Luciano dan Sabrina Benetton Kelompok investasi keluarga Benetton, Edizione Srl, menyumbangkan sekitar USD3,2 juta (3 juta euro) ke rumah sakit di Milan, Roma dan kota Treviso di Italia timur laut. - Marc Benioff Pendiri Salesforce mentweet pada 15 Maret bahwa majalah Salesforce dan TIME, yang dia miliki, akan terus membayar pekerja per jam meskipun menutup semua kantor. Pada 22 Maret, Benioff mengatakan bahwa Salesforce menyumbangkan 9.000 topeng ke Universitas California, San Francisco dan menambahkan bahwa perusahaan akan bekerja untuk mengirimkan 5 juta masker lagi dan tambahan APD (alat pelindung diri).

- Gayle Benson Tiga hari setelah rookie bintang New Orleans Pelikan Zion Williamson berjanji untuk membayar 30 hari untuk semua karyawan Smoothie King Center, pemilik miliarder Pelikan Benson mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada 16 Maret bahwa upah karyawan Pelikan yang hanya bekerja pada hari permainan akan ditanggung selama sisa pertandingan yang ditunda. Dia juga menyumbangkan USD1 juta untuk dana yang akan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan melalui Greater New Orleans Foundation. - Silvio Berlusconi Perdana Menteri Italia tiga kali dan anggota Parlemen Eropa saat ini memberikan USD10,7 juta (10 juta euro) ke wilayah Lombardy. Sumbangan dari mantan pemilik klub sepakbola AC Milan ini ditujukan untuk rumah sakit baru yang akan dibangun di bekas tempat pameran Fiera Milano di Milan - Patrizio Bertelli, Miuccia Prada Pada 19 Maret, co-CEO titan mode Prada mengumumkan mereka telah menyumbangkan dua unit perawatan intensif dan resusitasi masing-masing ke rumah sakit Vittore Buzzi, Sacco dan San Raffaele di Milan. - Jeff Bezos Orang terkaya di planet ini mengumumkan pada 2 April bahwa ia akan menyumbangkan USD100 juta untuk Feeding America, jaringan nirlaba nasional bank makanan dan pantry makanan. Amazon telah menginvestasikan USD20 juta dalam AWS Diagnostic Development Initiative untuk membawa tes COVID-19 ke pasar lebih cepat. Amazon sedang mempekerjakan 100.000 posisi penuh waktu dan paruh waktu baru di AS untuk memenuhi lonjakan permintaan dan kenaikan upah dengan tambahan USD2 per jam di Amerika dan membayar kenaikan di seluruh dunia. Amazon juga telah menyumbangkan USD1 juta untuk dana darurat COVID-19 di wilayah Washington, D.C., menciptakan dana bantuan USD5 juta untuk usaha kecil dan menyumbang USd1 juta untuk yayasan Seattle baru untuk membantu mereka yang terkena dampak COVID-19. Pada tanggal 20 Maret, empat senator mengirim surat ke Bezos yang menyatakan keprihatinan bahwa perusahaan itu tidak melakukan cukup untuk melindungi pekerja gudang dari COVID-19. - Stephen Bisciotti Baltimore Ravens dan yayasan pemiliknya bersama-sama menyumbangkan USD1 juta untuk mendukung empat organisasi nirlaba di wilayah Baltimore, termasuk Maryland Food Bank. - Leon Black Miliarder ekuitas swasta telah menjanjikan USD20 juta, termasuk USD10 juta awal dan rencana USD10 juta dana pendamping, untuk mendukung inisiatif NYC Healthcare Heroes. Program ini, yang diluncurkan oleh Dana Walikota, Robin Hood dan Palang Merah Amerika, akan menyediakan mulai dari 300.000 hingga 500.000 paket makanan yang stabil di rak, produk pembersih dan perawatan pribadi dan obat-obatan bebas resep untuk staf rumah sakit hingga Juni. Selain nama-nama diatas, masih banyak lagi para miliarder yang menyumbangkan uagnnya untuk memerangi corona.

