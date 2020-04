NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street bergerak dua arah, di mana dua indeks utama Dow Jones dan S&P 500 melemah ketika perusahaan-perusahaan AS bersiap melaporkan pendapatan kuartalan. Sedangkan indeks Nasdaq menguat ditopang kenaikan sahama Amazon.

Pasar saham mengurangi kerugian pada akhir perdagangan Senin waktu setempat, dengan Nasdaq Composite menambahkan 38,85 poin atau 0,48%, menjadi 8.192,43. Amazon memberikan indeks kenaikan terbesar karena raksasa ritel tersebut menyatakan akan mempekerjakan lebih dari 75.000 orang di tengah lonjakan permintaan pesanan online.

Sementara indeks utama lainnya, Dow Jones Industrial Average turun 328,6 poin atau 1,39% menjadi 23.390,77. Kemudian S&P 500 kehilangan 28,19 poin atau 1,01%, menjadi 2.761,63.

Melansir Reuters, Selasa (14/4/2020), perusahaan-perusahaan AS akan melaporkan pendapatan pada tiga bulan pertama tahun ini. Subsektor perbankan pada indeks S&P turun 4,1%. Di mana JPMorgan Chase & Co (JPM.N) dan Wells Fargo & Co (WFC.N) akan melaporkan kinerja keuangannya pada hari ini dan analis memperkirakan akan terjadi penurunan.

Stimulus moneter dan fiskal AS yang agresif dan tanda-tanda awal potensi puncak dalam kasus virus corona AS telah membantu saham pulih dari aksi jual dramatis terkait dengan pandemi ini.

