JAKARTA - The American Petroleum Institute (API) melaporkan peningkatan stok minyak mentah AS sebesar 7,58 juta barel untuk pekan yang berakhir 8 Mei.

API melaporkan peningkatan 8,4 juta barel persediaan minyak mentah untuk minggu sebelumnya yang berakhir 1 Mei sementara Administrasi Informasi Energi AS melaporkan kenaikan 4,6 juta barel.

Harga minyak naik pada Selasa setelah Arab Saudi mengumumkan rencana untuk menurunkan produksinya lebih lanjut.

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni naik USD1,64 menjadi mantap pada USD25,78 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli naik USD0,38 menjadi ditutup pada USD29,98 per barel di London ICE Futures Exchange, demikian dilansir dari Xinhua, Rabu (13/5/2020).

(kmj)