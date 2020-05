JAKARTA - Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta agar siap untuk bekerja kembali. Hal ini jika telah diizinkan oleh pemerintah.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa waktu bagi karyawan BUMN untuk kembali aktif berkantor menunggu pengumuman resmi pemerintah pusat. Di mana, mengenai izin dan protokol aktivitas fisik pada masa pemulihan pandemi Covid-19.

"Namun tentu begitu keputusan itu keluar, kami semua di BUMN harus siap segera. Sebagai bagian persiapan itu tanggal 25, perusahaan menyampaikan panduan masing-masing kepada seluruh karyawannya," kata Erick lewat keterangan tertulisnya, Selasa (18/5/2020).

Menurutnya pada masa pemulihan yang banyak disebut sebagai The New Normal itu ada tren perubahan sosial, lingkungan, dan bisnis. Pada era New Normal, interaksi fisik akan semakin terbatas.

Sebaliknya interaksi digital yang selama masa WFH menjadi opsi utama dalam kegiatan masyarakat, diprediksi akan tetap bertahan. "Karena itu butuh strategi kontigensi yang menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan," ujarnya.

Segala opsi ini masih dikaji secara mendalam oleh seluruh pihak. Waktu definitif terkait tahapan pelaksanaan pemulihan pasca-Covid di BUMN juga masih menunggu resmi pemerintah.

(rzy)