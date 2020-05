JAKARTA - Di tengah pandemi Covid-19 dan diberlakukannya lockdown, banyak miliarder Amerika Serikat (AS) yang justru semakin tajir melintir. Para miliarder yang makin tajir itu menurut laporan Tax Fairness and The Institute for Policy Studies, antara lain Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, maupun Elon Musk yang kekayaan makin melonjak.

Meskipun banyak miliarder yang makin tajir. Namun ada juga para miliarder yang mengalami kerugian selama lockdown akibat Covid-19.

Seperti dilansir dari CNBC, Minggu (24/5/2020), terdapat sejumlah miliarder yang rugi banyak di tengah pandemi Covid-19. Terutama para miliarder yang bisnisnya bergerak dalam bidang traveling, perhotelan, fashion, dan bisnis ritel.

Siapa saja para miliarder yang merugi itu?

1. Ralph Lauren

Ralph Lauren merupakan desainer asal AS dengan lini busana Ralph Lauren Polo. Kiprahnya selama puluhan tahun di dunia fashion dunia membuatnya kaya raya.

Ralph Lauren adalah seorang desainer dan pebisnis yang patut dijadikan panutan. Selama karirnya, dengan visinya soal fashion, dia telah berperan untuk memberikan gambaran yang jelas akan sebuah era, baik itu di dunia fashion Amerika dan juga dunia fashion dunia global secara keseluruhannya.

Ia jadi sosok yang menginspirasi banyak orang di bidang bisnis fashion. Namun di tengan pandemi Covid-19 ini Ralph Lauren kekayaannya turun $100 juta menjadi $5,6 miliar.

2. John Pritzker John Pritzker merupakan pengusaha kelas dunia di bidang perhotelan. Dia mememperoleh kekayaan dari hotel dan berbagai investasi. Namun di tengah pandemi Covid-19, banyak bisnis traveling macet akibat banyak negara yang melakukan lockdown dan pembatasan sosial. Akibatnya bisnis hotel pun kena imbasnya sebab tak ada traveler yang menginap di hotel-hotelnya. Kekayaan John Pritzker turun $34 juta menjadi $2,56 miliar akibat pandemi Covid-19.

