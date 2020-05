JAKARTA - Miliarder Amerika Serikat (AS) Jeff Bezos dan Mark Zuckerberg justru mendulang untung di tengah lockdown. Setidaknya para miliarder menikmati lonjakan kekayaan sebesar USD434 miliar atau sekira Rp6.368 triliun (kurs Rp14.674 per USD) selama lockdown di AS antara pertengahan Maret dan pertengahan Mei 2020.

Menurut laporan Tax Fairness and The Institute for Policy Studies, Jeff Bezos dari Amazon dan Mark Zuckerberg dari Facebook mendapatkan keuntungan terbesar. Kekayaan Bezos bertambah USD34,6 miliar. Sedangkan kekayaannya Zuckerberg bertambah USD25 miliar.

Laporan ini berdasarkan pada data Forbes untuk lebih dari 600 miliarder Amerika antara 18 Maret dan 19 Mei ketika sebagian besar negara bagian AS melakukan lockdown.

Seperti dilansir dari CNBC.com, Minggu (24/5/2020), keuntungan para miliarder itu menunjukkan bagaimana pandemi Covid-19 memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan-perusahaan teknologi. Bahkan ketika ekonomi dan tenaga kerja bergulat dengan krisis ekonomi terburuk dalam sejarah akhir-akhir ini.

Menurut laporan tersebut, kekayaan bersih miliarder Amerika tumbuh 15% selama periode dua bulan, menjadi USD3,382 triliun dari USD2,948 triliun. Keuntungan terbesar berada di puncak piramida miliarder, dengan lima miliarder terkaya antara lain Bezos, Bill Gates, Zuckerberg, Warren Buffett, dan Larry Ellison.

Elon Musk memiliki persentase keuntungan terbesar selama dua bulan. Kekayaan bersihnya melonjak 48% dalam dua bulan menjadi USD36 miliar.

Zuckerberg menyusul di belakangnya. Kekayaannya melonjak 46% dalam dua bulan, menjadi USD80 miliar. Sedangkan kekayaan Bezos meningkat sebesar 31% menjadi USD147 miliar. Mantan istri Bezos, MacKenzie Bezos, yang menerima saham Amazon dalam perceraian mereka, juga menikmati kekayaannya yang meningkat sepertiga, menjadi USD48 miliar.

