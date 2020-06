JAKARTA - Harga minyak turun tajam karena investor semakin khawatir atas gelombang kedua covid-19 yang akan mengurangi prospek permintaan minyak mentah.

West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli merosot USD3,26 menjadi USD36,34 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara Minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus turun USD3,18 menjadi USD38,55 per barel di London ICE Futures Exchange.

Dilansir dari Xinhua, harga minyak turun setelah kasus corona virus meningkat di beberapa negara bagian AS setelah dibukanya lockdown.

Lebih dari 2 juta dikonfirmasi covid-19 kasus telah dilaporkan di Amerika Serikat, dengan lebih dari 113.000 kematian pada Kamis sore, menurut Pusat Sains dan Teknik Sistem di Universitas Johns Hopkins.

Harga minyak juga terseret karena data menunjukkan peningkatan mengejutkan dalam inventaris AS. Administrasi Informasi Energi AS mengatakan, persediaan minyak mentah AS naik 5,7 juta barel selama pekan yang berakhir 5 Juni.

(kmj)