JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin menguat pada perdagangan hari ini. Rupiah menguat ke level Rp14.000-an per USD.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Selasa (16/6/2020) pukul 09.24 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 47,5 poin atau 0,34% ke level Rp14.067 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.067 ke Rp14.077 per USD.

Baca Juga: Stimulus The Fed Bikin Dolar AS Keok, Kok Bisa?

Sementara itu, Yahoo Finance mencatat Rupiah bergerak ke Rp14.009 per USD. Dalam pergerakannya, Rupiah berada di level Rp14.009-Rp14.009 per USD.

Sebelumnya, kurs Dolar Amerika Serikat (AS) jatuh pada penutupan perdagangan Senin sore (Selasa pagi WIB) setelah Federal Reserve AS (The Fed) atau Bank Sentral AS mengumumkan stimulus pembelian obligasi korporasi individu di pasar sekunder.

Baca Juga: Rupiah Ditutup Menguat Tipis ke Rp14.115/USD

Stimulus The Fed ini memicu langkah risk-on yang membuat saham-saham AS lebih tinggi dan aset safe-haven seperti dolar AS lebih rendah.

Indeks dolar AS turun 0,47% dalam perdagangan sore di Amerika Utara menjadi 96,73. Terhadap euro, dolar melemah 0,52% menjadi USD1,131 dan terhadap pound turun 0,36% ke USD1,259. Terhadap yen Jepang, dolar datar di 107,33 yen terhadap dolar.

(dni)