BENGKULU - Budidaya buah dengan nama latin 'Phoenix dactylifera' dikembangkan di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Takjil yang dijadikan untuk menu buka puasa ini ditanam di atas lahan 3 Hektare (Ha).

Buah dengan rasa manis legit ini dikembangkan, M Nur Miftahudin. Di tangan penggiat Kurma Bengkulu ini, 480 pohon kurma tubuh subur di atas lahan seluas 3 Ha. Di mana di lahan itu telah ditanam 8 varietas.

Seperti, Barhe Thailand, H1 Thailand, K1 Thailand, Barhe Saudi, Medjol, Ajwal, Ajwal, Zahdi dan Deglet Noor (DN). Usianya, bervariasi. Mulai dari umur 6 bulan hingga 4 tahun.

Kurma yang ditanam 8 varietas dengan umur sekira dari 10 bulan hingga 4 tahun. Diperkirakan akhir tahun ini pohon kurma sudah ada yang mulai berbuah ruthob atau kurma muda.

Buah yang identik dengan oleh-oleh ketika pulang dari umroh dan naik haji ini memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Di mana dalam satu pohon kurma akan mengeluarkan 22 tandan kurma. Satu tandan mencapai 38 kilogram (Kg).

Puluhan Kg buah kurma itu untuk pohon kurma berumur 10 tahun. Sementara untuk kurma berumur 3 hingga 4 tahun menghasilkan 10 hingga 15 tandan. Per tandan kurma berumur itu menghasilkan buah 10 - 15 kg.

Nilai jual buah kurma pun cukup tinggi. Di mana per kilo mencapai Rp300 ribu. Jika per tandan pohon terdapat 10 tandan maka penghasilan satu pohon tidak kurang 100 kg kurma. Sehingga per pohon menghasilkan Rp300 juta.

