JAKARTA – MNC Group meraih penghargaan pada ajang CEO and Corporate Award: The Heroes of Light In The Pandemic Era, menyusul peran aktif MNC Peduli membantu masyarakat di masa pandemi ini.

Perseroan menerima penghargaan pada ajang CEO and Corporate Award: The Heroes of Light In The Pandemic Era tepatnya kategori Heroes of Media Conglomerate in The Pandemic Era. Acara ini dihelat oleh Warta Ekonomi di Jakarta pada Jumat (19/6/2020).

Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo berterima kasih dan menyambut baik penghargaan tersebut. Capaian dan apresiasi ini tak lepas dari komitmen dan kerja nyata MNC Peduli.

Penghargaan ini akan menjadi dorongan bagi MNC Group melalui MNC Peduli untuk terus berkontribusi positif bagi masyarakat luas.

Di era pandemi ini, MNC Peduli menyatakan komitmennya untuk terus membantu dalam usaha pencegahan penyebaran Covid-19 dengan aksi nyata penyaluran bantuan guna mendukung aktivitas tenaga medis dan kebutuhan masyarakat terdampak.

“Selama masa pandemi ini, kami akan terus berusaha untuk menyalurkan bantuan. Kami juga terus menggalang dana lewat media kami dan www.mncpeduli.org," kata Jessica.

Kiprah MNC Group melalui MNC Peduli dalam aksi sosial menangani penyebaran pandemi Covid-19 mendapat apresiasi dari beragam kalangan, seperti rumah sakit-rumah sakit, para tenaga medis hingga pekerja transportasi yang tetap menjalankan tugasnya melayani masyarakat.

Terlebih, MNC Group juga mengulurkan tangan serta bersimpati kepada warga masyarakat yang kehidupan sehari-harinya terdampak wabah ini.

Seperti diketahui, MNC Peduli aktif terjun langsung memberikan ventilator, face shield, APD, sanitizer, masker, hand soap, disinfektan dan lainnya ke berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia, serta memberikan bantuan makanan, masker, sanitizer dan hand soap kepada masyarakat. Penghargaan bagi MNC Peduli ini merupakan bentuk apresiasi Warta Ekonomi kepada seluruh pihak yang secara sukarela dan partisipatif bergerak cepat demi memberikan sumbangsih nyata di tengah-tengah masyarakat yang sedang tertekan. Melalui penghargaan kali ini, penyelenggara ingin turut menebarkan semangat bahwa harapan selalu ada dan tersedia bagi pihak-pihak yang mau terus berusaha, termasuk dalam kondisi pandemi Covid-19.

