JAKARTA - MNC Bank mengedukasi masyarakat untuk mendukung bisnis di masa new normal, pada webinar bertema “One Chain, One Solution”. Webinar yang digagas oleh INDOGO, selaku pengembang software asal Bandung ini, diharapkan dapat memberi insight mengenai bisnis daring sekaligus memperkenalkan berbagai solusi bisnis digital di era new normal.

Webinar “One Chain, One Solution” merupakan hasil kerja sama INDOGO dengan MNC Bank dan Universitas Kristen Maranatha. Seminar daring ini menghadirkan tiga pembicara, yaitu Chief Technology Officer INDOGO.ID Vishnu Valentino, Head of Marketing & Sales FORSTOK Yuyun Yulianah dan Card Product, Usage & Acquiring Head MNC Bank Eva Dahlia. Sementara Direktur Direktorat Pemasaran Universitas Kristen Maranatha, Arie Tunggal berperan sebagai moderator.

“Transaksi elektronik yang menggunakan sistem pembayaran online haruslah aman dan pelaporannya mudah dipahami. MNC Bank sebagai acquiring bank menjamin tingkat keamanan transaksi. Dashboard dari MNC Bank juga informatif sehingga para pelaku usaha dapat secara real time mengetahui hasil pembayaran yang berlangsung,” papar Card Product, Usage & Acquiring Head MNC Bank Eva Dahlia, dalam keterangannya, Jumat (19/6/2020).

MNC Bank sebagai Acquiring Bank menjamin keamanan proses transaksi elektronik, termasuk pada platform yang memfasilitasi aktivitas bisnis daring seperti Autopospay dari Indogo. Artinya, pembayaran di Autopospay bisa dilakukan dengan amat mudah dan aman karena transaksinya diproses oleh sistem MNC Bank.

Menurut Founder INDOGO, Evlin MFV, selama beraktivitas di rumah saja masyarakat semakin terbiasa belanja daring (online) serta melakukan transaksi secara nontunai.

“Kebiasaan belanja online dan bertransaksi nontunai ini berpotensi akan terus berlanjut pada masa new normal,” kata Evlin.

Fenomena tersebut membuka peluang bagi pelaku bisnis untuk bermigrasi dari layanan offline ke online. Setelah mengikuti webinar ini, diharapkan peserta dapat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan saat bertransformasi dari bisnis offline ke online serta dapat menciptakan peluang-peluang baru di era new normal. Dengan demikian, bisnis digital di Indonesia akan kian berkembang di era new normal.

