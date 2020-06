JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dampak perekonomian Indonesia akibat pandemi Covid-19 tak dapat dilepaskan dari negara China. Pasalnya China telah mempengaruhi perekonomian global.

"Prediksi dampak covid-19 terhadap Indonesia, itu dapat di China, kadang kita nyinyir lihat China. Tapi China itu 18% mengontrol ekonomi dunia, suka tidak suka kita tak bisa mengabaikan keberadaan dia," ujar dia saat rapat dengan Anggota Banggar DPR RI, Senin (22/6/2020).

Baca Juga: Berikut 6 Pasar di Jakarta dengan Sebaran Virus Corona Tinggi

Kemudian, lanjut dia, letak geografis yang berdekatan antara Indonesia dengan China juga menjadi salah satu faktor yang membuat perekonomian Indonesia tak dapat terlepas dari China.

"Tidak hanya China, Indonesia juga berhubungan dengan negara lainnya, baik dengan negara timur tengah dan Amerika Serikat," ungkap dia.

Baca juga: Bagaimana Cara China Ciptakan Lapangan Kerja dengan Cepat Usai Covid-19?

Maka itu, lanjut dia, sejak Joko Widodo menjabat presiden Indonesia, hubungan antara Indonesia dengan China, Timur Tengah dan Amerika Serikat sangat baik. Contohnya adanya investasi yang masuk pertama kali ke Indonesia dari Abu Dhabi sebanyak USD20 miliar dan keseluruhan statusnya on going.

"Lalu dengan China, saya pikir investasi terus meningkat dan mereka mematuhi kriteria yang kita berikan. Jadi tidak sekadar masuk, ada lima kriteria untuk masuk Indonesia. Seperti, dia harus bawa first class technology, lalu harus teknologi transfer, serta harus added value, harus melakukan b to b untuk menghindari deperated. Dan harus menggunakan tenaga kerja Indonesia sebanyak mungkin," tandas dia.

(kmj)