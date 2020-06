JAKARTA – Wabah Listeria yang disebabkan oleh jamur enoki melanda Amerika. Wabah tersebut telah menjangkit 36 orang di 17 negara bagian AS. Wabah itu dikaitkan dengan jamur enoki dari Green Co, LTD dari Republik Korea. Jamur ini juga dikenal sebagai enokitake, jarum emas, tutu, atau jamur lily.

Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyarankan bagi yang sudah makan jamur enoki dari Korea dan sakit dengan gejala listeriosis untuk segera berobat ke dokter. Adapun gejalanya meliputi demam tinggi, leher kaku, sakit kepala parah, nyeri otot, mual, dan diare.

Wanita hamil mungkin merasa agak sakit dengan apa yang tampak seperti flu. Jika mengalami kondisi tersebut usai mengonsumsi jamur enoki, bisa saja terkena wabah jamur Listeria monocytogenes enoki ini.

Melansir Food Poisoning Bulletin, Kamis (25/6/2020) tanggal timbulnya penyakit berkisar antara 3 November 2016 hingga 13 Desember 2019. Kisaran usia pasien adalah kurang dari 1 hingga 96 tahun. Kasus empat kematian terjadi 2 kasus di California dan masing-masing satu kasus dari Hawaii dan New Jersey.

Tercatat 31 orang dirawat di rumah sakit. Orang-orang yang rentan terkena wabah adalah orang tua atau sangat muda, menderita penyakit kronis, atau wanita hamil.

Perusahaan menarik jamur enoki mereka yang diimpor dari Korea termasuk Sun Hong Foods, Guan's Mushroom Co, dan H&C Food. Namun tidak semua merek ini terkait dengan wabah.

