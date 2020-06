NEW YORK - Harga minyak naik sekitar 2% dalam perdagangan Kamis waktu setempat. Didukung tanda-tanda peningkatan dalam ekonomi AS dan kenaikan permintaan BBM. Hanya saja kenaikan tersebut dibatasi meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa negara bagian Amerika Serikat (AS).

Minyak mentah Brent naik 74 sen atau 1,8% menjadi USD41,05 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS mengakhiri sesi naik 71 sen atau 1,9% menjadi USD38,72.

Pada awal perdagangan harga minyak turun, kemudian mendapat sentimen positif karena data yang mengajukan tunjangan pengangguran di Amerika menurun pada pekan lalu. Selain itu, untuk memulai ekonomi dunia anjlok karena corona, bank-bank sentral telah mengeluarkan triliunan dolar dalam bentuk stimulus.

"Bagian dari rebound di sini adalah gagasan bahwa semua langkah-langkah stimulus yang dipompa bank sentral dan pemerintah dunia ke dalam perekonomian akan memiliki dampak positif pada aktivitas ekonomi dan bahwa itu akan mendukung permintaan," kata Wakil Kepala Riset Pasar Tradition Energy Gene McGillian, dilansir dari Reuters, Jumat (26/6/2020).

"Satu-satunya penghalang adalah jika jumlah kasus Covid-19 meningkat dan kita harus memberlakukan kembali karantina wilayah, tetapi saya tidak berpikir kita bisa menyimpulkan bahwa itu terjadi, " Sambungnya.

Sementara itu, meskipun ada peningkatan kasus baru corona baru-baru ini, lalu lintas kendaraan terus membaik, penerbangan internasional kembali menguat, karyawan kembali bekerja. Hal ini menjadikan permintaan BBM bertambah.

