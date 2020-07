NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS) menguat pada perdagangan Senin (6/7/2020) waktu setempat. Penguatan tersebut ditopang karena aktivitas industri layanan AS rebound pada Juni dan ekspektasi kebangkitan kembali ekonomi China.

Indeks aktivitas non-manufaktur Institute for Supply Management (ISM) hampir kembali ke level sebelum Covid-19. Melonjak ke 57,1 dan tertinggi sejak Februari.

 Baca juga: Wall Street Ditutup Menguat berkat Data Tenaga Kerja AS

Investor juga bertaruh untuk meningkatkan ekonomi China dan dampaknya terhadap pertumbuhan global karena yuan memimpin mata uang komoditas lebih tinggi terhadap dolar. Sebelumnya, Bursa saham China melonjak lebih dari 5%.

Melansir Reuters, Jakarta, Selasa (7/7/2020), Dow Jones Industrial Average naik 459,67 poin atau 1,78% menjadi 26.287,03, S&P 500 naik 49,71 poin atau 1,59% menjadi 3.179,72 dan Nasdaq Composite menambahkan 226,02 poin atau 2,21%, ke 10.433,65.

 Baca juga: Wall Street Menguat Terseret Saham Apple hingga Google

Sementara itu, saham Amazon menembus harga USD3.000 untuk pertama kalinya dan memberikan dorongan terbesar bagi S&P500 dan Nasdaq. Saham Amazon naik 5,8% berakhir pada USD3.057,04.

Saham Tesla Inc melonjak 13,5%, naik untuk sesi kelima karena JPMorgan menaikkan target harga untuk saham produsen mobil listrik. Setelah pengiriman triwulanan yang lebih baik dari perkiraan.

Uber Technologies Inc naik 6% setelah perusahaan tersebut membeli aplikasi pengiriman makanan Postmates Inc. Di mana, kesepakatan seluruhnya mencapai USD2,65 miliar.

(rzy)