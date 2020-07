JAKARTA - Sektor ekonomi menjadi salah satu yang terimbas akibat pandemi virus corona (Covid-19) di Tanah Air. Pasalnya, beberapa kegiatan ekonomi tidak bisa dijalankan akibat adanya pembatasan yang diterapkan untuk menanggulangi penyebaran virus tersebut.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, adaptasi di tengah pandemi Covid-19 penting untuk dijalankan, tentunya dengan mematuhi segala protokol kesehatan. Selain itu, penting untuk para pelaku bisnis dan usaha menyiapkan strategi yang mumpuni agar bisa bertahan ke depannya.

"Jadi itu yang menjadi kata kunci sekarang, beradaptasi di ekonomi adalah "do at" menurut saya, melakukan sesuatu yang tepat," ujar Enny dalam diskusi daring, Sabtu (11/7/2020).

Namun, saat ini Enny menilai banyak pelaku usaha besar dan masyarakat umumnya terjebak dalam situasi pasrah dengan keadaan pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan strategi untuk bertahan yang tidak tepat sasaran.

"Jadi yang kita butuhkan hari ini adalah bagaimana kita mau beraktivitas kembali dengan tidak mengabaikan penyelesaian covid tetapi ada kejelasan, kejelasan masyarakat benar benar mampu melakukan aktivitas dengan tepat," ucapnya.

Dia juga menyoroti berlarutnya polemik kebijakan penanganan Covid-19 di sektor ekonomi maupun sektor kesehatan yang harus dihentikan sesegera mungkin. Pasalnya, jika polemik ini tidak segera dihentikan maka akan berbahaya ke depannya.

"Jadi, sekarang bagaimana menghindari dua hal yang seolah olah menjadi dikotomi tadi. dikotomi itu kan kalau kita masih punya pilihan ini kan kita enggak punya pilihan. pilihannya adalah kita menyelesaikan masalah dan beradaptasi menyesuaikan diri agar kita tetap survive," kata Enny.

