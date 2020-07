JAKARTA – Wall Street menguat pada penutupan perdagangan kemarin. Bursa saham AS naik karena suasana pasar diperkuat dengan berita tentang vaksin covid-19 dan serangkaian laporan pendapatan emiten yang lebih baik dari perkiraan.

Baca juga: Mau Buka Usaha Studio Foto? Begini Hitungan Untung Ruginya

Dow Jones Industrial Average naik 227,51 poin atau 0,85% menjadi 26.870,10. S&P 500 naik 29,04 poin atau 0,91% menjadi 3.226,56. Indeks Nasdaq Composite naik 61,91 poin atau 0,59% menjadi 10.550,49, dilansir dari Xinhua, Kamis (16/7/2020).

Semua sektor utama S&P 500 menguat, dengan sektor industri dan energi masing-masing naik 2,11% dan 1,89% melampaui yang lainnya. Perusahaan-perusahaan China yang terdaftar di AS diperdagangkan sebagian besar lebih tinggi, enam dari 10 saham teratas berdasarkan indeks S&P AS 50 terdaftar di AS mengakhiri hari dengan catatan optimis.

Baca juga: 5 Persiapan yang Harus Diketahui Sebelum Memulai Usaha Baru

Di sisi perusahaan, saham Moderna melonjak 6,9%. Perusahaan bioteknologi AS mengatakan vaksin coronavirus-nya menghasilkan respons kekebalan yang kuat, atau menetralkan antibodi pada 45 pasien dalam uji coba tahap awal. Dan perusahaan itu dilaporkan memulai uji klinis terakhir untuk vaksin covid-19 pada akhir Juli.

Goldman Sachs pada hari Rabu melaporkan angka kuartalan yang melampaui ekspektasi analis, membuat saham naik 1,35% pada penutupan. Citigroup membukukan hasil yang beragam, sementara Wells Fargo membukukan kerugian USD2,4 miliar pada kuartal kedua.

(kmj)