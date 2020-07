JAKARTA - Harga minyak naik pada perdagan kemarin. Harga minyak naik setelah data menunjukkan penurunan besar dalam persediaan minyak mentah AS.

West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus naik 91 sen menjadi mantap pada USD41,20 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman September naik 89 sen menjadi ditutup pada USD43,79 per barel di London ICE Futures, dilansir dari Xinhua, Kamis (16/7/2020).

Baca juga; Harga Minyak Dunia Anjlok Imbas Kekhawatiran Lockdown Kedua

Administrasi Informasi Energi AS mencatat, persediaan minyak mentah AS turun 7,5 juta barel selama pekan yang berakhir 10 Juli. Analis yang disurvei oleh S&P Global Platts memperkirakan penurunan 2,1 juta barel.

Analis di Commerzbank Research Eugen Weinberg mengatakan dalam sebuah catatan, dolar AS yang lebih lemah dan pasar saham naik di tengah harapan bahwa vaksin covid-19 akan segera tersedia juga memberikan dukungan.

Baca juga: Harga Minyak Naik Tipis, Investor Nantikan Pembukaan Perekonomian Dunia

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,18% pada 96,0879 pada akhir perdagangan pada Rabu, sementara saham AS ditutup lebih tinggi dengan Dow naik lebih dari 200 poin.

(kmj)