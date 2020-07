JAKARTA - Gemar sepeda sedang menggandrungi masyarakat Indonesia. Tapi tetap keamanan berkendara untuk gowes harus diprioritaskan.

Jangan seperti yang satu ini. Seorang pesepeda sedang asik mengayuh di tengah jalan Tol Brebes-Cipali KM 262. Selain melanggar karena tol tidak untuk kendaraaan roda dua, pesepeda tersebut tidak safety alias tanpa pelindung kepala.

Dirinya pun menarik perhatian para pengendara roda empat yang melintas. Sempat ada yang merekam aksi seorang yang menggunakan kaos belang-belang tersebut.

Baca Juga: Tren Gowes Meningkat saat Covid-19, Saatnya Bangun Infrastruktur Khusus Sepeda?

"Senin (20/7) Seorang pesepeda terekam sedang mengayuh sepedanya di Tol KM 262, Brebes - Cipali pada siang hari tadi. Pesepeda tersebut dalam video nampak dengan santainya mengayuh sepeda di tengah jalan tol," tulis Instagram @jktinfo, Senin (20/7/2020).

Sebagai informasi, pengguna sepeda melonjak naik sejak pemerintah menerapkan new normal atau tatanan hidup baru di beberapa daerah. Bahkan di Jakarta, hasil survei The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) pengguna sepeda meningkat hingga 10 kali lipat atau setara 1.000% saat periode pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Angka itu naik signifikan dibandingkan dengan pada Oktober 2019 lalu. Kendati demikian, Bike to Work (B2W) mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2020, terdapat 29 peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pesepeda. Akibat kecelakaan lalu lintas, 58% atau 17 pesepeda meninggal dunia.

Baca Juga: Naik Daun, Sepeda Rp2 Juta-Rp5 Juta Jadi Incaran

Menurut Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah guna memfasilitasi tren peningkatan pesepeda yang terjadi saat ini. Seperti, penambahan anggaran infrastruktur untuk sepeda. Di mana, pendanaan infrastruktur sepeda sebanding dengan anggaran yang disediakan untuk transportasi lainnya.

"Pemerintah juga memprioritaskan pesepeda dalam kebijakan pandemi saat ini, seperti pendanaan infrastruktur untuk sepeda Pendanaan infrastruktur sepeda sebanding dengan pendanaan yang disediakan untuk program transportasi lain," ujar Djoko.

(fbn)