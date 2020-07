JAKARTA - Sadar akan keuangan membuat hidup akan lebih berkualitas. Adapun program penting dalam kehidupan adalah Mindfullness.

Mindfullness merupakan program untuk melatih kita agar menjadi sadar pada status pikiran dan status emosi sekarang. Untuk memiliki mindfulness kita harus memiliki kemampuan dalam mengatur fokus untuk bersikap netral saat menjalani momen saat ini.

Tujuan dari adanya Mindful ini yaitu menjadikan hidup menjadi lebih berkualitas. Sama halnya dengan Mindful Financial. Sebuah studi yang dilakukan oleh Journal of Human Behavior in the Social Environment (2016), menggaris bawahi bahwa kesiapan individu untuk lebih pintar secara finansial bisa didapatkan melakui praktik mindfulness.

 Baca juga: Penghasilan Besar tapi Rasanya Selalu Kurang, Apa Ya Masalahnya?

Mengutip laman pribadi miliknya @pritaghozie (21/7/2020), Untuk itu, Financial Planner Prita Ghozie membagikan lima 5 langkah perencanaan keuangan yang cermat.

1. Ambil jeda sebelum melakukan aktivitas

Setiap keputusan yang diambil tentunya harus dipikirkan baik-baik. Sama halnya saat mengambil keputusan membuat budgetm membeli aset investasi maupun tanda tangan akad kredit harus dilakukan dengan prinsip berhati-hati. Kuncinya adalah Sabar, jangan tergesa-gesa setiap mengambil keputusan finansial.

 Baca juga: WFH Kantong Malah Boncos, 4 Tipe Kepribadian Ini Ternyata Berpengaruh ke Keuangan

2. Membuat money diary untuk diri sendiri

Salah satu metode finansial, Japanese art of managing money alias metode kakebo yang bertujuan untuk mengontrol keuangan dan mencatat pengeluaran dengan cermat untuk dievaluasi. Prita mengajak #temanPrita untuk refleksikan aktivitas finansial selama sebulan lalu. Proses ini akan membuat kalian lebih midfull atas penggunaan penghasilan dan sumber daya yang dimiliki.

3. Mengubah mindset financial planning Dengan adanya financial planning, tentunya kalian akan memahami apa sebenarnya tujuan hidup yanh digapai dan apa saja jalan yang dapat dilalui untuk menuju kearah sana. 4. Berhenti mengaitkan emosi dengan konsumsi Tindakan konsumtif berlebih yang dijalankan sehari-hari memang sangat tidak baik. Aalangkah baiknya agar tindakan tersebut dihindari dan dijauhkan. Memang, adannya retail therapy mungkin membuat senang (sesaat), tapi lebih baik lagi untuk bertemu pakar supaya masalah yang ada dapat teratasi. 5. Bersyukur Wajib hukumnya untuk bersyukur atas apa yang dimiliki. Setelah semua usaha terbaik dilakukan, maka pada akhirnya harus percaya bahwa hasil yang diberi-Nya adalah yang terbaik untuk kita. Jangan lupa bersyukur ya! "Semoga bisa bermanfaat untuk semua yaa." tulis Prita.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya