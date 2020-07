JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempersiapkan proses lelang proyek Sistem Penyediaan Air Minum Regional Ir H Djuanda (SPAM). Infrastruktur ini akan digunakan untuk pemenuhan air baku wilayah Jakarta.

Selain itu, SPAM tersebut akan dimanfaatkan untuk mengurangi pengambilan air tanah yang berakibat pada turunnya permukaan tanah.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, proses prakualifikasi lelang dapat dilaksanakan dalam dua minggu ke depan.

"Pembangunan SPAM Ir H Djuanda ini menggunakan skema kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sehingga penambahan layanan air minum dapat terlaksana lebih cepat dan tarifnya tetap terjangkau bagi masyarakat." tulis keterangan @kemenpupr, Jakarta, Senin (27/7/2020).

Konstruksi tersebut direncanakan dimulai pada 2021 hingga 2023. Pemasokan air baku di DKI Jakarta (3.500 Liter per detik), Kabupaten Bekasi (2.000 Liter per detik), Kabupaten Bogor (2.000 Liter per detik), Kota Bekasi (1.000 Liter per detik) dan Kabupaten Karawang (850 Liter per detik).

Pemasokan air tersebut memanfaatkan alokasi air baku dari Waduk Jatiluhur sebesar 10.000 liter per detik.

"Dalam amanat RPJMN 2020-2024, sasaran tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia menjadi salah satu prioritas di bidang perumahan dan kawasan permukiman," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto.

