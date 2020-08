JAKARTA - Pandemi virus corona membuat seluruh sektor industri mengalami guncangan yang sangat dahsyat. Tak terkecuali juga pada toko-toko ritel baik yang kecil hingga yang besar.

Sebenarnya, pada tahun lalu sudah banyak toko ritel yang mulai berguguran. Hanya saja, adanya pandemi ini semakin memperparah sehingga banyak toko ritel dan restoran yang mengalami kebangkrutan.

Mengutip dari Business Insider, Rabu (5/8/2020), berikut daftar perusahaan ritel dan restoran yang telah mengajukan kebangkrutan pada tahun 2020.

1. Schurman Retail Group

Seluruh armada toko Papyrus dijadwalkan akan ditutup ketika perusahaan induk rantai itu, The Schurman Retail Group, mengajukan kebangkrutan pada Januari.

2. Lucky Market

Setelah Kroger mengumumkan akan melepaskan saham Lucky Market pada bulan Desember, pengamat industri bahan makanan bertanya-tanya apakah rantai regional mungkin dalam bahaya. Benar saja, bulan berikutnya, Lucky mengajukan kebangkrutan.

3. Earth Fare

Toko kelontong organik, Earth Fare, mengajukan kebangkrutan pada 4 Februari. 50 toko makanan alami rantai itu ditutup, tetapi beberapa lokasi telah diakuisisi oleh pemilik baru.

4. NUH Performance and Event Venue

Perusahaan yang menawarkan ruang untuk berbagai pertemuan, secara teknis mengajukan kebangkrutan pada Mei 2019. Namun, pada bulan Februari 2020, seorang hakim federal memerintahkan agar lokasi Nuh yang tersisa ditutup.

5. Pier 1

Pengecer barang rumah tangga, Pier 1, mengajukan kebangkrutan Bab 11 pada 17 Februari. Pada Mei, perusahaan yang berpusat di Texas itu mengatakan akan menutup bisnisnya setelah gagal menemukan pembeli.

6. Art Van Furniture

Rantai Art Van Furniture yang berbasis di Michigan mengajukan kiebangkrutan pada 8 Maret.

7. Modell's Sporting Goods

Modell's Sporting Goods mengajukan kebangkrutan pada 11 Maret. Rantai barang olahraga milik keluarga akan melikuidasi toko-toko yang tersisa setelah gagal menemukan pembeli.

8. FoodFirst Global Restaurants

FoodFirst Global Restaurants, perusahaan induk dari rantai restoran Brio Italia Mediterania dan Bravo Fresh Italia, mengajukan kebangkrutan pada 10 April. Perusahaan mengatakan bahwa 71 dari 92 restorannya telah ditutup sementara di tengah wabah coronavirus.

9. J. Crew

J. Crew mengajukan perlindungan kebangkrutan pada 4 Mei. Perusahaan sekarang berencana untuk mengubah USD1,65 miliar utangnya menjadi ekuitas.

10. Neiman Marcus

Perusahaan ini mengajukan kebangkrutan pada 7 Mei. Hal tersebut menyusul tekanan yang tak terhindarkan akibat pandemi virus corona.

11. Stage Store

Perusahaan yang memiliki Goody's, Palais Royal, Bealls, Peebles, dan Gordmans, mengajukan kebangkrutan pada 10 Mei. Perusahaan mengatakan bahwa penutupan yang berhubungan dengan corona virus memperburuk lingkungan pasar yang menantang.

Perusahaan itu mengatakan akan mulai menghentikan operasi sambil mencari pembeli untuk sebagian atau semua bisnisnya.

12. Garden Fresh Restaurant

Pemilik rantai prasmanan Souplantation dan Sweet Tomatoes mengajukan kebangkrutan pada 14 Mei, memilih untuk menutup pintunya untuk selamanya.

13. JCPenney

Perusahaan ini mengajukan kebangkrutan pada 15 Mei. Dalam dokumen pengadilan dikatakan bahwa gangguan terkait pandemi mendorongnya ke tepi. Ini akan menutup sekitar 30% dari tokonya.

14. Off Price Tuesday Morning

Pada 27 Mei, pengecer off-price Tuesday Morning mengajukan kebangkrutan. Perusahaan juga mengumumkan rencana untuk menutup sekitar 230 toko.

15. Le Pain Quotidien

Restoran Roti Internasional mengajukan kebangkrutan pada 27 Mei. Restoran itu berencana menjual semua 98 lokasi ke Aurify Brands, yang dilaporkan berencana untuk membuka kembali setidaknya 35 restoran.

16. GNC

GNC mengajukan perlindungan kebangkrutan pada 24 Juni. Perusahaan juga mengumumkan pihaknya berencana untuk menutup antara 800 dan 1.200 toko saat mencari pembeli baru. Ia mengumumkan sekelompok 248 toko yang akan tutup dalam waktu dekat.

17. CEC Entertainment

Perusahaan induk Chuck E. Cheese, mengajukan perlindungan kebangkrutan pada tanggal 25 Juni. Keuangannya telah kosong sejak pandemi coronavirus melanda.

18. Lucky Brand Dungarees

Reuters melaporkan bahwa perusahaan tersebut mengajukan keabngkrutan pada 3 Juni. Merek jeans sekarang sedang dalam proses penutupan lebih dari selusin toko dan mendorong penjualan ke SPARC Group, pemilik Aéropostale dan Nautica.

19. Brooks Brothers

Perusahaan ini mengajukan kebangkrutan pada 8 Juli karena gangguan dari pandemi. Dikatakan pihaknya berencana untuk menutup 51 toko sambil mencari pembeli.

20. Sur La Table

Perusahaan ini mengajukan kebangkrutan pada 8 Juli dan mengatakan akan menutup lebih dari 50 toko. Dikatakan pandemi berperan dalam kebutuhannya untuk merestrukturisasi.

21. Muji

Merek gaya hidup Jepang Muji berencana untuk menutup toko yang kesulitan setelah mengajukan kebangkrutan pada 10 Juni. Reuters melaporkan bahwa pengarsipan rantai tersebut tidak akan mempengaruhi operasinya di pasar lain.

22. RTW Retailwinds

Perusahaan induk New York & Co. dan Fashion to Figure mengajukan kebangkrutan pada 13 Juli. RTW Retailwinds mengajukan kebangkrutan dan berencana untuk menutup sebagian besar dari tokonya.

23. The Paper Store

Toko oleh-oleh khusus dengan 86 lokasi di Timur Laut, mengajukan kebangkrutan pada 14 Juli dan mengatakan sedang mencari penjualan.

24. Ascena Retail

Operator Ann Taylor, LOFT, Lane Bryant, Lou & Grey, Justice, Catherines, dan Cacique, mengajukan kebangkrutan pada 23 Juli. Dikatakan akan menutup sejumlah toko, termasuk semua toko Catherines.

25. California Pizza Kitchen

Restoran Pizza ini mengajukan kebangkrutan pada 30 Juli setelah secara permanen menutup sejumlah restoran karena pandemi.

26. Lord & Taylor

Lord & Taylor mengajukan kebangkrutan pada 2 Agustus dan mengatakan akan mencari pembeli baru.

27. Tailored Brands

Pemilik Men's Wearhouse, Jos. A. Bank, Pakaian Moores untuk Pria, dan K&G Fashion Superstore, juga mengajukan kebangkrutan pada 2 Agustus.