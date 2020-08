JAKARTA – Wall Street ditutup menguat pada perdagangan kemarin. Bursa saham AS menguat karena investor meneliti sejumlah laporan pendapatan emiten dan data ekonomi.

Dow Jones Industrial Average naik 373,05 poin atau 1,39% menjadi ditutup pada 27.201,52. S&P 500 naik 21,26 poin, atau 0,64%, menjadi 3.327,77. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 57,23 poin atau 0,52% menjadi 10.998,40 poin, dilansir dari Xinhua, Kamis (6/8/2020).

Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir lebih tinggi, dengan industri naik 1,97%, melampaui sisanya. Sektor utilitas turun 1,25%, kelompok dengan kinerja terburuk.

Perusahaan-perusahaan China yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi, delapan dari 10 saham teratas berdasarkan indeks S&P AS 50 terdaftar di AS mengakhiri hari dengan catatan optimis.

Di sisi data, perusahaan data penggajian AS Automatic Data Processing mencatat pekerjaan sektor swasta AS meningkat 167.000 pekerjaan pada bulan Juli. Sementara itu, aktivitas ekonomi di sektor jasa AS tumbuh bulan lalu, menurut laporan Institute for Supply Management (ISM). PMI Layanan (Purchasing Managers 'Index) naik menjadi 58,1% di Juli dari sebelumnya 57,1% pada Juni. (kmj)

