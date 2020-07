JAKARTA - Bursa saham Amerika Serikat (AS) Wall Street menguat pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB) ditopang penguatan saham sektor teknologi dan kebijakan bank sentral AS The Fed tahan suku bunga.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 160,29 poin atau 0,6%, menjadi ditutup 26.539,57. indeks S&P 500 naik 1,3% menjadi 3.258,44 dan indeks Nasdaq Composite naik 1,4% menjadi 10.542,94. Demikian seperti dilansir CNBC, Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Baca Juga: The Fed Tahan Suku Bunga 0% demi Lawan Corona

Saham Facebook dan Amazon masing-masing naik lebih dari 1% bersama dengan Apple dan Alphabet.

Keuntungan itu datang ketika masing-masing CEO perusahaan bersaksi di depan anggota parlemen AS setelah penyelidikan selama setahun terhadap praktik anti-persaingan mereka.

Investor mencari wawasan tentang bagaimana raksasa teknologi ini menangani tantangan antitrust dari regulator dengan wewenang untuk menyelesaikan masalahnya.

Saham raksasa teknologi atau biasa disebut big tech berkinerja terbaik tahun ini.

Saham Facebook dan Alphabet sama-sama naik lebih dari 13% tahun ini hingga saat ini. Sementara saham Amazon meroket 64,2% dan Apple naik 29,5%.

Baca Juga: Pertemuan The Fed Dihantui dengan Buruknya Data-Data Ekonomi AS

Di sisi lain, komite pembuat kebijakan The Fed mengatakan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja AS agak meningkat dalam beberapa bulan terakhir tetapi tetap jauh di bawah level mereka pada awal tahun.

Komite menambahkan bahwa permintaan yang lebih lemah dan harga minyak yang secara signifikan lebih rendah menahan inflasi harga konsumen. Secara keseluruhan kondisi keuangan telah membaik dalam beberapa bulan terakhir, sebagian mencerminkan langkah-langkah kebijakan untuk mendukung ekonomi dan aliran kredit ke rumah tangga dan bisnis AS.

The Fed mempertahankan suku bunga AS di level 0% -0,25% awal tahun ini dalam upaya untuk mendukung ekonomi dan mempertahankan kondisi pasar yang stabil.

Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa Fed akan mempertahankan langkah-langkah stimulus bersejarahnya sampai mereka yakin ekonomi melewati krisis. "Ini benar-benar sesuai dengan apa yang kami harapkan," kata Gregory Faranello, kepala perdagangan suku bunga AS di AmeriVet Securities. "Mereka dengan jelas mengaitkan keberhasilan ekonomi dengan virus corona, mereka semua terlibat dalam hal ini. Mereka akan melihat ini melalui pandemi, " Namun, Eric Winograd, ekonom senior untuk pendapatan tetap di AllianceBernstein, berpikir The Fed harus mengambil tindakan lebih agresif dalam mencoba merangsang ekonomi riil. "Mereka menunjukkan rasa urgensi untuk mendukung pasar keuangan. Mereka tidak menunjukkan urgensi untuk mendukung ekonomi riil," katanya. "Apa yang dapat mereka lakukan, apa yang saya harapkan akan mereka lakukan, semoga pada bulan September adalah menyediakan panduan lanjutan yang mencakup variabel ekonomi dan mengatakan mereka tidak akan menaikkan suku bunga sampai inflasi di atas 2%. Mereka juga bisa melakukan kontrol kurva hasil, itu sesuatu di toolkit mereka," katanya.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya