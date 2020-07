JAKARTA - Federal Reserve (The Fed) atau bank sentral Amerika Serikat (AS) mempertahankan suku bunga acuannya alias Fed Fund Rate (FFR) antara 0% -0,25% dalam keputusan yang diumumkan pada Rabu waktu setempat.

Dalam pertemuan rapat komite atau Federal Open Market Committee (FOMC) keputusan mempertahankan suku bunga acuan untuk menjaga ekonomi dari pandemi virus corona.

Baca Juga: Pertemuan The Fed Dihantui dengan Buruknya Data-Data Ekonomi AS

Selain itu, The Fed menyatakan komitmennya untuk mempertahankan pembelian obligasi dan serangkaian program pinjaman dan likuiditas sebagai antisipasi dampak corona.

"Kami berkomitmen untuk menggunakan berbagai 'alat kami' untuk mendukung ekonomi kami yang menantang ini," kata Ketua Fed Jerome Powell seperti dilansir CNBC, Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Baca Juga: The Fed Nilai Pembukaan Kegiatan Bisnis di AS Terlalu Cepat

Pernyataan The Fed pasca-pertemuan itu menyebut kondisi pertumbuhan saat ini lebih baik tetapi masih belum normal.

"Menyusul penurunan tajam, aktivitas ekonomi dan lapangan kerja telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir tetapi masih jauh di bawah level mereka pada awal tahun," kata pernyataan The Fed.

Permintaan yang lebih lemah dan harga minyak yang secara signifikan lebih rendah menahan inflasi harga konsumen. Secara keseluruhan kondisi keuangan telah membaik dalam beberapa bulan terakhir, sebagian mencerminkan langkah-langkah kebijakan untuk mendukung ekonomi dan aliran kredit ke rumah tangga dan bisnis AS.

Selain mempertahankan suku bunga, The Fed juga akan memperpanjang swap likuiditas dolar AS dan operasi repo sementara sampai 31 Maret 2021. Hal ini sebagai cara untuk menjaga likuiditas dolar AS di pasar.

Powell mengatakan keputusan itu tidak mencerminkan masalah apa pun dengan pasar, tetapi lebih pada sekadar jaminan bahwa Fed akan mempertahankan kebijakan swap, serta operasi peminjaman dan likuiditasnya berlangsung selama dibutuhkan. (dan)