JAKARTA - Pemerintah kembali memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Hal ini guna meningkatkan daya beli di tengah Covid-19.

Adapun BLT tersebut mencapai Rp31,2 triliun untuk pegawai yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Pasalnya aturannya sedang digodok dalam memberikan bantuan sosial tersebut.

Baca juga: Bansos Pegawai Gaji di Bawah Rp5 Juta Cair September?

Oleh sebab itu,Jakarta, Sabtu (8/8/2020), berikut fakta-fakta soal BLT Pegawai bergaji pas-pasan:

1. Total Anggaran

Pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan dengan total anggaran mencapai Rp31,2 triliun.

2. Sasaran BLT

BLT tersebut diperuntukan bagi pegawai bergaji di bawah Rp5 juta. Selain itu yang mendapatkan adalah nonPNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan.

Baca juga: Pegawai Gaji di Bawah Rp5 Juta Dapat Bansos Rp600.000/Bulan

3. Langsung Ditransfer ke Rekening

Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, nantinya uang bantuan tersebut langsung ditransfer kepada rekening pekerja masing-masing.

"Diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” ujarnya.

4. BLT Pegawai untuk 4 Bulan

Menurut Erick, bansos akan diberikan selama 4 bulan saja kepada pegawai. Dengan skema pencairan selama 2 bulan sekali dan langsung dikirim ke rekening pegawai.

“Bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” kata Erick.

5. Ditargetkan Mulai September

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di bulan September 2020 ini.

"Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan," katanya.(rzy)