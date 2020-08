JAKARTA - Dropshipper adalah salah satu jenis usaha tanpa modal. Pelaku dropshipper umumnya adalah orang yang menjual barang dengan cara menjual informasi produk dari produsen.

Selain itu, sebagi dropshipper juga tidak perlu memiliki secara nyata produk yang dijual. Karena, pada dasarnya dropshipper hanya menjadi perantara untuk menjual produk dari produsennya.

Berikut beberapa tips untuk menjalankan bisnis ini, dikutip dari Youtube IDX Channel, Jakarta, Senin (31/8/2020).

1. Jangan terpaku dengan satu bisnis yang itu-itu saja, coba berpikir untuk sesuatu yang out of the box.

2. Lakukan apa yang kalian suka.

3. Tentukan target pasar.

4. Tentukan pula produk apa yang ingin ditawarkan.

 

Sementara untuk menjadi dropshipper yang harus dipersiapkan adalah:

1. Memiliki aplikasi E-Commerce.

2. Membuat account aplikasi E-Commerce.

3. Cari online shop apa yang ingin digunakan. Tapi, cek lebih dulu kebenaran online shop tersebut.

Nantinya, untung yang didapat dari usaha dropshipper dihasilkan dari margin penjualan. Misal barang yang ditawarkan Rp10.000 lalu jual kembali dengan harga di atas Rp10.000.

(kmj)